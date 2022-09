Frp foreslår å stoppe videre elektrifisering av norsk sokkel

I forbindelse med at olje- og energiministeren i dag redegjør for kraftsituasjonen i Stortinget, har Fremskrittspartiet kommet med åtte konkrete forslag til tiltak. Blant dem er å stanse all videre elektrifisering av norsk sokkel med strøm fra land.

Partiet mener det er sløsing med energi, og peker på at dette er kraft som heller bør benyttes til andre formål på land.

– Elektrifisering av sokkelen med strøm fra land vil gi økte priser på strøm og nettleie, med uante konsekvenser for norske husstander og bedrifter. Både i energibransjen og andre miljøer tar nå, i likhet med forslagsstillerne, stadig flere til orde for å stoppe videre elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner, skriver Frp-politikerne i forslaget.

Som TU har skrevet kan ny kraft fra land til olje og gass kreve 1300 MW de neste årene. Det er ventet at kraftforbruket til petroleum blir mer enn doblet fra i dag og mot 2030 – til cirka 20 TWh i året.

– Symbolpolitikk

Partiet viser til at Statnett i en rapport opplyser at kraftoverskuddet i Norge vil være borte i 2026, og at vi altså ikke har uendelig med vannkraft.

I forslaget, som er signert Bård Hoksrud, Hans Andreas Limi, Marius Arion Nilsen og Sylvi Listhaug i Frp, trekkes det frem at store deler av samfunnet skal elektrifiseres og det vil bli behov for store mengder elektrisk kraft på nye områder. Elektrifisering av sokkelen kan gi redusert krafttilgang for andre nye prosjekter på fastlandet, som for eksempel datasenter og batterifabrikker eller produksjon av hydrogen, skriver politikerne.

– Det er uansett behov for å bygge ut mer fornybar energi, men en må også vurdere hvordan man bruker den kraften man har.

Frp sår også tvil om hvorvidt elektrifisering av sokkelen er et tiltak som vil føre til lavere klimagassutslipp globalt, med henvisning til at gassen som frigis eksporteres og gir utslipp i andre land.

De viser også til at det er norske forbrukere og staten som tar mesteparten av regningen for elektrifiseringen av sokkelen for oljeselskapene, på grunn av gunstige skatteregler for investeringer på sokkelen. I tillegg kommer kostnaden for vanlige folk og næringsliv med økte strømpriser og økt nettleie, som følge av økt etterspørsel etter strøm og behov for økte investeringer i kraftnettet.

– Elektrifisering av sokkelen er et tiltak med en svært høy pris for samfunnet, gir økt strømpris og øker presset på kraftnettet betydelig, og fungerer ikke som noe klimatiltak. Det vil kun være en svært dyr symbolpolitikk som er ufornuftig bruk av skattebetalernes penger.

Makspris på strøm

Blant de andre forslagene fra partiet er makspris på strøm på 50 øre per kilowattime og fjerning av elavgiften.

Fra talerstolen etterlyser Listhaug handling, og politikere som tar situasjonen på alvor.

– Så langt har regjeringen og flertallet vist handlingslammelse av historiske proporsjoner. Det må handles og det må handles nå, sier Listhaug.