Frekvensbånd: Vår usynlige, men viktige naturressurs

Frekvensbåndene som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) er satt til å forvalte, går fra nesten 0 Hz og opp til underkanten av de elektromagnetiske bølgene som blir til lys i stedet for radiobølger. Det betyr opp til rundt 300 GHz, eller der det infrarøde lyset begynner. Det er et stort ansvarsområde, selv om det skal sies at det ikke er veldig mye å gjøre lengst opp i GHz-området.

Det er det derimot lenger ned. Auksjonen på 5G-frekvensene i området som omfatter både 2,6 GHz og de nye frekvensene i 3,6 GHz-området brakte nesten fire milliarder kroner inn i statskassa. Det sier litt om interessen fra de fire operatørene som fikk betydelige frekvenser – og som sikkert er veldig ivrige etter å lansere tilbud til forbrukere og næringsliv som kan være med på å betale dette tilbake.

Men det er mye mer som skjer på frekvenstypen. Ikke minst er det stor interesse for å bygge ut nettet med radiolinjer. De er med på å knytte fjerntliggende basestasjoner til mobilnettene og sørge for flere veier inn til travle stasjoner. Slike radiolinjer kan jo ikke graves over.

Titter frekvensdirektør John-Eivind Velure i NKOM inn i krystallkula, kommer det mye mer. 26 GHz er ferdig globalt harmonisert, som det heter, og klart for bruk til 5G. Så spørs det om ikke norske operatører har nok å gjøre med det de allerede har en stund.

Snart kommer det også tilbud om internett fra oven. Elon Musk og andre er i ferd med å plassere tusenvis av småsatellitter i lav jordbane. De skal også betale seg. Men først må de ta en prat med frekvensdirektøren. Det har vi også gjort.

