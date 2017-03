Fransk produsent legger fram data: Bilene kjører ofte 30 prosent kortere enn de offisielle tallene oppgir

Nå kan eiere og kommende kjøpere av biler fra den franske PSA-gruppen – som er Europas nest største bilprodusent – selv gå inn på nettsider og se hvor langt bilen deres kjører på én liter drivstoff i den virkelige verden.

De trenger altså ikke lengre nøye seg med de offisielle forbrukstallene, som lenge har blitt kritisert for å være altfor optimistiske.

PSA, som står bak bilmerkene Citroën, Peugeot, DS, Opel og Vauxhall, har nettopp lansert en nettside hvor resultatene av grundige tester er offentliggjort. Testene har blitt overvåket av sertifiseringsbyrået Bureau Veritas.

Dette er et resultat av en avtale som PSA inngikk høsten 2015 med T&E, som er en paraplyorganisasjon for en lang rekke europeiske miljøorganisasjoner, blant annet Miljørådet i Danmark og den franske naturvernorganisasjonen FNE.

Målet var at et antall biler skulle få påmontert måleutstyr og deretter kjøre ut i den virkelige verdenen for å måle hvor mye drivstoff de brukte, og dermed hvor store utslippene var.

De skulle altså ikke bare testes i lukkede laboratorier, hvor slike tester normalt har blitt utført. I slike tester har bilprodusentene mulighet til å optimere forbruket til bilene ganske så ekstremt, og testene har blitt kritisert i lang tid.

58 tester viser dataene til 1000 modeller

For å måle forbruk og utslipp riktig har alle de testede bilene blitt utstyrt med måleutstyr, og testet på bykjøring, landevei og motorvei. Foto: PSA

I alt er 58 kjøretøy blitt testet på offentlig vei. Testruta bestod av 23 km bykjøring, 40 km landevei og 30 km motorvei. Bilene er testet med aircondition slått på, bagasje, passasjerer og i kupert terreng.

Testene har deretter blitt brukt til å beregne drivstofforbruket til flere enn 1000 modeller, nye og eldre, fra Citroën, DS og Peugeot. Her kan alle gå inn og finne sin egen bil, eller den bilen de kanskje vurderer å kjøpe.

Sammenlignet med de offisielle tallene som bilprodusentene er forpliktet til å legge fram, og som blir regnet ut etter testmetoden NEDC (New European Driving Cycle), viser testene til PSA, at bilene ofte kjører 30 prosent kortere på literen.

Her er noen eksempler:

Citroën C4 Cactus PureTech 110 S&S Feel Manual 17-tommer hjul: 23,5 km/l offisielt og 16,4 km/l i PSA-testen. Forskjell: 30 prosent

DS 5 BlueHDI 180 S&S Prestige EAT6 Auto 18-tommer hjul: 22,2 km/l offisielt og 15 km/l i PSA-testen. Forskjell: 33 prosent

Peugeot 3008 BlueHDI 120 S&S GT Line Manual 18-tommer hjul. 25 km/l og 16,4 km/l i PSA-testen. Forskjell: 34 prosent.

Beregningene er lagt opp slik at det er mulig å legge til at man ofte kjører med passasjerer eller tung bagasje. Det er også mulig å se beregninger for korte turer eller lengre pendling.

Bilprodusenter skal lede an

Resultatene fra rapporten har blant annet fått direktøren for miljøorganisasjonen Transport & Environment, Greg Archer, til å reagere.

Han mener, at de «alternative faktaene» og den uhederligheten som de offisielle tallene for drivstofforbruk representerer nå må opphøre.

– En bilprodusent [PSA, red. anm.] har kommet til at åpenhet og gjennomsiktighet er veien å gå mot å gjenopprette tilliten hos kundene – andre bilprodusenter blir nødt til å følge etter, sier Greg Archer.

Presidenten for den franske naturvernorganisasjonen FNE er enig:

– Vi har i det siste opplevd flere perioder med høye nivåer av luftforurensing; noe som stiller spørsmålstegn ved utslippene til bilene. Dette er et nødvendig skritt fram mot målinger som kan forbedre luftkvaliteten og folks livskvalitet, sier han.

Citroën, DS og Peugeot har nå gjort alle dataene tilgjengelige på nettsidene sine i en rekke europeiske land. Her kan alle nå gå inn og se de realistiske forbrukstallene for sin egen bil. Etter hvert vil dataene bli gjort tilgjengelige i alle europeiske land.

Saken ble først publisert på ing.dk.