Fra teledronning til skidronning

Det er noen år siden Berit Svendsen var student ved NTH i Trondheim og ble sivilingeniør ved Institutt for datateknikk og telematikk. Etter en lang karriere som blant annet har omfattet teknologidirektør i Telenor og sjef for Telenor i Norge, skal hun om tre år lede ski-VM i sin gamle studieby.

Det var en forutsetning for å få jobben at dette skulle dreie seg om klima og teknologi. Det var selvfølgelig en innertier for Svendsen, som vi snakker med i dag.

Hun er nemlig proppfull av ideer som skal trekke publikum til arrangementene og om hvordan de kan få en best mulig opplevelse uten å belaste miljøet. Dette skal bli et køfritt arrangement med maksimalt utbytte og minimalt med irritasjoner. Det skal bli lett å få kjøpt mat og drikke og lett å resirkulere.

Utøverne skal presenteres for digitale modeller av terreng og bakker, slik at de kan forberede seg overalt i verden. Og når ski-VM pågår skal de helt lokale værmeldingene være særdeles nøyaktige.

Selv om konkurransen skal foregå i Granåsen, skal festen hver kveld foregå i byen. Transporten imellom skal blir særdeles knirkefri, og festen skal også være preget av hva teknologi kan gjøre for å optimalisere opplevelsen.

Nå vil ski-VM ha kontakt med gründere og andre med ideer som kan gjøre folkefesten enda bedre.

