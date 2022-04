Fra svart til grønn energi på Kollsnes

Coast Center Base (CCB) ble etablert 1973 på Ågotnes for å sørge for at den oppblomstrende offshoreindustrien skulle få alt av forsyninger, fra rør til kjemikalier, drivstoff, mat og alt annet som trengs. CCB har ekspandert og opprettet flere baser og datterselskaper. Siste skudd på stammen er CCB Energy.

– Vi bygger opp en grønn industripark på Kollsnes. Vi har god plass til pilotanlegg og prøver å se hvordan de som etablerer seg kan utnytte hverandres biprodukter og spille hverandre gode, sier administrerende direktør Ronny Haufe i CCB Energy Haufe.

Han nevner blant annet at Kollsnes blir mottaksanlegg for CO 2 som skal sendes i rør og pumpes ned i tette deponier under havbunnen. Det åpner for mulighet til å produsere blått hydrogen og ammoniakk med karbonfangst. Kollsnes kan også bli et senter for å fange CO 2 fra lufta, såkalt DAC- «direct air capture», mener Haufe.

Han har flere ideer og kontaktes fra nær og fjerne av oppstartsselskaper og etablerte bedrifter som vil være med i den grønne industriparken.

Teknisk Ukeblad var på Nor-Shipping 4.-7. april og møtte deler av den maritime og grønne næringen. Dette er en spesialutgave av Teknisk Sett, ledet av Odd Richard Valmot og TUs maritim-journalist og forfatter av boka «Hvor fartøy flyte kan…», Tore Stensvold.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag: