Fra 2021 skal alle nye drosjer i Agder være elektriske

Alle nye drosjer i Agder Taxi skal fra 2021 være elektriske og målet er at hele drosjeparken i 2024 skal være utslippsfri.

Agder Taxi bli det første drosjeselskapet i landet som har en slik ambisiøs strategi, skriver Fædrelandsvennen fredag. Selskapet håper at det grønne skiftet vil gi dem et konkurransemessig fortrinn.

– Vi ser stadig mer tydelig at samfunnet må gå i en grønn retning med lavere utslipp. Der ønsker vi å ta en lederposisjon og et lokalt ansvar. Vi forventer at både offentlige og private kunder vil kreve at vi tilbyr en miljøvennlig bilpark, sier markeds- og kommunikasjonssjef Carl Fredrik Holst i Agder Taxi.

Holst er trygg på at generalforsamlingen vil si ja til selskapets innstilling om overgang til elektriske biler.

Direktør i Taxiforbundet, Janne Skåle Thowsen, gratulerer Agder Taxi med et offensivt miljøtiltak.

– Enkelte andre taxisentraler oppfordrer medlemmene til å vurdere utslippsfrie biler, men jeg kjenner ikke til noen som er kommet så langt som i Kristiansand, sier Thowsen til Fædrelandsvennen.