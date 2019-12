Fra 2021 får du automatisk 40 kroner per time uten strøm

Fra 1. januar 2021 får du automatisk 500 kroner hvis strømmen har vært borte i 12 timer sammenhengende, og 40 kroner ekstra for hver time strømmen er borte etter dette. Med dagens regler øker satsene bare for hvert hele døgn uten strøm.

I dag må du dessuten kreve pengene selv. NVE anslår at bare en tredel av strømkundene som har krav på kompensasjon, fremmer krav om det.

Derfor skal nettselskapene fra 2021 begynne å betale ut kompensasjon uten at kunden selv må kreve det.

Mulig på grunn av AMS

De nye digitale strømmålerne (AMS) registrerer strømforbruket hver time, og viser antall timer et målepunkt var uten strøm. Flere nettselskap har også tilleggsfunksjonen avbruddslogg som viser nøyaktig når strømmen gikk og kom tilbake.

I dag regnes et strømavbrudd fra det tidspunktet nettselskapet fikk melding om det, eller fra når de visste eller burde ha visst om avbruddet.

Hvis nettselskapet har valgt minimumsløsningen i AMS, som bare viser hvilke hele timer en kunden har vært uten strøm, foreslår NVE at kunden får én time ekstra i beregningen.

Kunder uten AMS-måler må fortsatt selv varsle nettselskapet for å få kompensasjon. Strømbruddet regnes da fra tidspunktet nettselskapet ble varslet.

99,983 prosent pålitelighet i strømnettet

NVE krever at kompensasjonen utbetales senest 12 uker etter strømbruddet, men vil gi nettselskapene et slingringsmonn på inntil fem måneder det første året. Summen kan også trekkes fra nettleien.

Forslaget fra NVE vil i snitt gi høyere kompensasjon for avbrudd på inntil 35 timer. For lengre avbrudd enn dette, blir kompensasjonen litt lavere enn i dag. For fritidsboliger blir beløpene redusert for alle varigheter. Illustrasjon: NVE

Kompensasjonen skal gi nettselskapene insentiv til å vedlikeholde nettet og ha god beredskap ved strømbrudd.

I fjor var leveringspåliteligheten 99,983 prosent, noe som var et normalår. Hver kunde opplevde i snitt 0,3 varslede og to ikke-varslede langvarige avbrudd (over tre minutter). 62 prosent av alle strømkunder i Norge opplevde minst ett langvarig avbrudd.

NVE-rådgiver Mona Helen Heien sa til TU i august at det varierer hvor ofte folk opplever strømbrudd som varer mer enn 12 timer.

– Noen områder er mer utsatt og opplever dette flere ganger i året, mens andre aldri opplever det. Det handler om hvor sterkt nettet er, og hvor utsatt området er for stormer, store snøfall eller andre spesielle værfenomener, sier Heien.

For fritidsboliger foreslår NVE at startsatsen blir 125 kroner ved avbrudd på 12 timer, med en økning på 10 kroner per time etter dette. Man får også kompensasjon når fritidsboligen ikke er i bruk. Satsene er forskjellige fordi NVE antar at det er forskjellig betalingsvilje for å unngå strømavbrudd i boliger og fritidsboliger.

Urettferdig ordning i dag

I dag har nettkunder rett på én kompensasjon, uavhengig av hvor mange målepunkter som blir berørt. NVE skriver at de har fått flere innspill på at dette kan være urimelig, og gir noen eksempler:

Kunder som har bolig og fritidsbolig i samme nettområde får bare kompensasjon for én av dem. Ligger boligene derimot i to ulike nettområder får kunden kompensasjon for begge. Hvis måleren i boligen er registrert på den ene ektefellen, og måleren i fritidsboligen på den andre, får man kompensasjon for begge, selv om de er i samme nettområde.

I utleieboliger hvor man av praktiske årsaker har registrert abonnementene på utleier og ikke leietaker, vil utleier bare få kompensasjon for én måler – uavhengig av hvor mange boliger som er berørt. Da har utleier heller ikke noen kompensasjon å gi videre til leietakerne.

NVE foreslår derfor at man fra nyttår skal få kompensasjon per målepunkt man har.