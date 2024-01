Fra 1. til 11. januar har Viking i Norge vært hatt mer enn 17.400 oppdrag. Det er en dobling sammenlignet med samme periode i 2022.

– Det har vært en stor økning. Jeg har aldri opplevd noe lignende, og jeg har vært i Viking i 30 år, sier Svein Setrom, ansvarlig for stasjonsnettverket i Viking til TV2.no.

Best i kulda

Sakene som går mest igjen hos Viking er startvansker og batteriproblemer, særlig på de kaldeste dagene. Og nå som det er varslet en ny kuldeperiode forventer Setrom en ny økning i antall problemer.

Mens mange kanskje tror elbiler sliter mest i kulden, viser tallene fra Viking at dette er helt feil.

– Elbiler er bedre i kulden, sier Setrom til TV2.

Kun 13 prosent av startvanskene Viking har måtte rykke ut til dreier seg om elbiler. De resterende 87 prosentene er fossilbiler.

Brukes mindre enn før

Setrom forteller at denne type bilskader handler om at folk ikke tenker på belastningene av batteriet over tid, og anbefaler bilistene til å vedlikeholdslade bilens startbatteri.

Utfordringene skyldes blant annet at bilene brukes sjeldnere og ofte blir tatt med på korte turer enn tidligere.

Om et bilbatteri ikke får tilstrekkelig ladning fra dynamoen, vil det over tid mangle kapasitet for å starte bilen og drive andre funksjoner.