Fosen-utredning har frist neste vår

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har flere ganger sagt at det trengs mer kunnskap for å kunne fatte et nytt konsesjonsvedtak etter den mye omtalte høyesterettsdommen. Den slo fast at vindturbinene på Fosen-halvøya i Trøndelag er i strid med reindriftssamenes rettigheter.

En utredning vil være klar i mars eller april 2024, opplyser Aasland til Nationen.

– Vi har satt en tidsfrist neste vår. Kan det gjøres raskere, så er ingenting bedre, sier han.

Nylig forlot Sametinget konsultasjonene med Olje- og energidepartementet (OED) i Fosen-saken. Dermed vil arbeidet med en ny utredning fortsette uten støtte fra Sametinget.

Sametingspresident Silje Karine Moutka frykter det kan gå lang tid før dommen fra Høyesterett får noen praktiske konsekvenser.

– Nå bekymrer jeg meg mye for at en illegitim utredning kan så tvil om premissene til høyesterettsdommen og at vi skal bruke 500 nye dager på det, sier hun til avisa.

Rødt mener en utredning som sår tvil rundt premissene for dommen, ikke egner seg til å bygge tillit og forsoning.

– Etter over ti år i rettssystemet er det få saker som er like godt belyst som Fosen-saken, og jeg forventer at OED raskt og i god tro følger opp Fosen-dommen og starter arbeidet med å ta ned turbinene på Fosen, sier Geir Jørgensen i Rødt til NTB.