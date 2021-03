Fortum endrer ladeprisene: Blir blant de dyreste i vårt priseksempel

Fortum Charge and Drive skriver i en melding til sine kunder at de endrer prisene sine fra 1. april.

Tidligere har de tatt to kroner per minutt pluss 2,5 per kilowattime når du lynlader ved en Fortum-stasjon (over 75 kW hastighet).

Nå tar de helt vekk minuttprisen ved lynlading. I stedet tar de mer betalt per kilowattime.

De går altså i samme retning som Ionity, Tesla og Circle K.

De nye prisene, som gjelder fra 1. april, blir som følger for registrerte kunder:

Lynlading (ladere som tilbyr over 75 kW makshastighet): 5 kr per kWh

Hurtiglading: (likestrøm, opptil 50 kW): 3,10 kr per minutt

Mellomrask lading: (vekselstrøm, opptil 22 kW): 3 kr per kWh

Fortum beholder altså minuttprisen ved vanlig hurtiglading, men kvitter seg med det for lading med vekselstrøm og lynlading.

Endringen gjør at Fortum kommer dårligere ut i vårt priseksempel på hurtiglading. Her har vi regnet på hva vi må betale dersom man bruker 33 minutter på å lynlade en Tesla Model 3 med 52 kWh:

Tidligere lå Fortum her på nivå med BKK/Kople og Mer, men med de nye prisene hopper de opp på nivå med Circle K og Eon.

Billigere å lade sakte

Bildet blir naturligvis annerledes dersom man bruker lang tid ved lynladerne – da kommer man billigere ut enn tidligere. Fortum har tidligere argumentert for minuttprisingen ved at det oppfordrer kundene til å slutte å lade når ladehastigheten går nedover, slik det gjerne gjør ved nesten fulladet batteri. Dermed motvirker man lange køer.

Annika Hoffner, leder i Fortum Recharge, sier til TU at de håper folk fortsatt vil flytte bilen og motvirke unødvendige køer.

– Det er riktig at vi tar bort et invektiv for å flytte bilen ved å ta vekk minuttprisen ved lynlading. Vi kommer til å følge nøye med på hva konsekvensen blir. Om nødvendig kan vi legge på en avgift dersom man står lengre enn X antall minutter, sier hun.

Lastbalansering krever kWh-prising

Hun sier grunnen til prisendringen er at folk har etterspurt kWh-prising. I tillegg innfører de nå lastbalansering ved flere av ladestedene, slik at hastigheten varierer med hvor mange som lader bilen.

– Dermed mener vi det er bedre at folk faktisk betaler for det de får, sier hun.

– Så dere gjør ikke dette for å tjene mer penger på lynlading?

– Nei. Jeg tror mange tenker at snitthastigheten på en ladesesjon er høyere enn den egentlig er. Dermed ser vi at prisen i snitt blir det samme som i dag. Endringen på AC-lading innebærer også i realiteten en prisreduksjon, sier Hoffner.