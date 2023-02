Forsvarsekspert mener Norge bør sende F-16-fly til Ukraina

– Det finnes ikke bedre velholdte F-16 jagerfly enn de norske kampflyene. De er operative og kan sendes til Ukraina av løpet av kort tid, sier Einar Sørensen til Dagbladet.

Han mener de norske kampflyene kan være med på å hjelpe Ukraina til å vinne krigen mot Russland.

De 57 F-16-flyene er i ferd med å erstattes av de mer moderne F-35. 32 av flyene er solgt til Romania og 12 til USA. De resterende flyene er foreløpig ikke solgt. Men samtlige fly er fremdeles i Norge.

– Dersom USA og Nato bestemmer seg for å donere jagerfly til Ukraina, er de norske F16-flyene et særdeles godt alternativ, mener Sørensen.

Ukrainas chargée d'affaires til Norge, Lilja Hontsjarevytsj, sa torsdag at landet trenger F16-fly, og at de har bedt Norge om å donere også kampfly til landet.

Kaptein og lærer i luftmakt ved Luftkrigsskolen, Finn Bindoff, bekrefter overfor Dagbladet at de norske F16-flyene er operative og lett kan tas i bruk, men påpeker at dette er et politisk spørsmål.

Einar Sørensen mener at USA og Romania er nøkkelen til at de norske F16-flyene kan havne i Ukraina.

– Jeg er sterkt i tvil om Romania har kapasitet til å ta imot, sier han.