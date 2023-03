Veien ble oppdaget av tidligere styreleder for både Friluftsrådenes Landsforbund og Østmarkas Venner Steinar Saghaug, da han gikk tur i marka fredag, skriver Aftenposten.

Saghaug tok kontakt med Bymiljøetaten, som ikke hadde kjennskap til byggingen. Nå er arbeidet stanset.

– Vi har nå bedt Forsvarsbygg om å stoppe arbeidet, så skal vi få en klarhet i hva som skjer i løpet av mandag, sier seksjonssjef Eivind Johan Birkeland til avisen.

Han bekrefter samtidig at byggingen strider mot Markaloven.

Forsvarsbygg innrømmer at det er blitt gjort en feil.

– Fredag 10. mars ble vi gjort oppmerksomme på at det hadde blitt tilført masser til en midlertidig anleggsvei på cirka 50 meter på Oslo kommunes eiendom. Dette er ikke i henhold til avtalen med kommunen. Så snart feilen ble avdekket, kalte vi entreprenøren og kommunen inn til et møte, skriver prosjektsjef Odd Erik Martinsen i en epost til Aftenposten.

Ifølge Forsvarsbygg vil massene ikke føre til varig skade på miljøet eller naturen, og de vil sørge for at de tilførte massene blir fjernet, og at terrenget blir rehabilitert.