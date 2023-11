Direktøren for Hovedredningssentralen, Jon Halvorsen, skaper usikkerhet om kapasiteten til Norges nye redningshelikopter, AW101 SAR Queen, i en artikkel på nrk.no som er gjengitt både i VG og Dagbladet.

«Ut fra vår beste kunnskap har dette helikopteret utfordringer med å operere i høyden, spesielt når det er lite vind og når det er høye temperaturer. Og det gjør oss sårbare ved alpin fjellredning», sier Halvorsen blant annet, og han vil senke risikoen ved å beholde flere typer helikoptre i beredskapen.

Påstandene som framkommer når SAR Queen nå snart skal løse oppdrag fra alle redningsbasene, stemmer ikke og kan ikke få stå uimotsagt.

330-skvadronen bruker redningshelikopteret til daglig. Vi har både kunnskap og god erfaring med egenskapene til SAR Queen, som er valgt etter en grundig prosess.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet (JBD) som er ansvarlig for anskaffelsen av helikopteret og som er eier av redningshelikoptrene av type AW101 SAR Queen. Forsvaret gjennom 330-skvadronen er operatør for tjenesten og har vært det siden 1973. Først med våre Sea King-helikoptre og nå med SAR Queen.

Støtter også politiet

– Jeg kan berolige det norske folk med at SAR Queen leverer etter forventningene, skriver oberstløytnant Svein Tore Pettersen, her foran et Sea King-helikopter. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

Det er Stortinget (Stortingsproposisjon 146 S 2010/2011) som har vedtatt at Forsvaret skal være operatør og ha systemansvar også ved overgangen til nytt redningshelikopter. Dette basert på totalberedskapsvurdering som gir staten Norge betydelig større fleksibilitet i bruk av helikoptrene i fredstid, men også i krise og krig.

Stortinget har også vedtatt at redningshelikoptrene, i tillegg til søk og redning, skal være en del av statens luftambulansetjeneste. Helikopteret skal også kunne støtte politiet og Forsvarets spesialstyrker ved eventuelle terroraksjoner langs og utenfor kysten, da dette faller under Justisdepartementets ansvarsområde.

«Utredningshelikopteret»

AW101 SAR Queen er anskaffet etter en lang, grundig og ryddig prosess ledet av Justisdepartementets prosjekt NAWSARH (Norwegian All Weather Search And Rescue Helicopter). Prosessen var faktisk såpass lang og grundig at NRK i en Brennpunkt-dokumentar kalte helikopteret for «utredningshelikopteret».

Gjennom grundige analyser og konseptutredninger samt erfaring med tjenesten siden 1973, endte man opp med et dokument som beskrev krav til ytelser som rekkevidde, sensorkapasitet, ytelser i høyden, utviklingsmuligheter og ikke minst krav til beredskapsgrad og tilgjengelighet.

Det er verdt å merke seg at krav til ytelser og leveranse var viktigere enn pris, nettopp for å sikre at Norge skulle kunne anskaffe det beste helikopteret som fantes i markedet.

Prosessen er kvalitetssikret av ekstern kvalitetssikrer i flere ledd, og anskaffelsen er vedtatt av Stortinget. Anskaffelsen er med det grundig fundamentert og forankret i alle instanser.

Fire kandidater

Anbud ble sendt ut i 2012, og av de tilbud som kom inn til NAWSARH, ble totalt fire helikoptre vurdert som mulige kandidater. Dette var NH-90, Sikorsky S-92, Eurocopter 225/725 samt Augusta Westland AW101. Etter grundige sammenlikninger og evalueringer av hvordan kravene var oppfylt av den enkelte kandidat, falt valget på AW101. AW101 var det eneste helikopteret i konkurransen som klarte å møte hele kravspesifikasjonen satt av NAWSARH prosjektet, og var dermed det klart beste valget som fremtidens nye redningshelikopter.

I desember 2013 signerte daværende justisminister, Anders Anundsen (Frp) kontrakten med Leonardo Helicopter om anskaffelse av totalt 16 nye langtrekkende redningshelikopter, samt en opsjon på ytterligere seks helikoptre med tanke på Tromsø og eventuelt Svalbard i fremtiden.

Kan operere i stor høyde

Forsvaret opprettet en egen Operativ Test- og Evalueringsavdeling (OTE), der helikoptrene etter ankomst Norge fra høsten 2017 har blitt grundig testet opp mot kravspesifikasjonene som staten Norge ved NAWSARH-prosjektet har satt. Gjennom testperioden ble det avdekket at helikopteret møtte alle ytelseskrav, inkludert operasjoner over 2000 meter høyde og krav til å kunne redde 21 nødstedte 150 NM fra grunnlinjen.

330-skvadronen tok i bruk AW101 på Sola den 1. september 2020 som første base. Daværende statsminister Erna Solberg (H) ga helikopteret navnet SAR Queen. Et navn som utelukkende brukes om den norske varianten av AW101. Siden 2020 har vi nå tatt i bruk SAR Queen på Ørland, Banak og Bodø. Rygge tar i bruk SAR Queen fra 11. desember i år.

Bedre enn Sea King

Erfaringene med SAR Queen er svært gode, og helikopteret overgår Sea King og andre helikoptre i ytelser ikke bare i rekkevidde og sensorkapasitet, men også når det gjelder hastighet og operasjoner i ising og i høyden. Leveranseevnen har også vært svært høy, og i snitt leverer 330-skvadronen en beredskapsgrad på tett oppunder 99 prosent med SAR Queen.

Jeg kan berolige det norske folk med at SAR Queen leverer etter forventningene, eller bedre, på alle områder. Erfaringene med SAR Queen når vi nå nærmer oss 2500 gjennomførte rednings- og luftambulanseoppdrag, er at dette er et helikopter som leverer etter krav og forventninger.

Her er noen av erfaringene oppsummert:

SAR Queen har bedre rekkevidde enn noe annet helikopter.

SAR Queen kan gjennomføre trygge operasjoner i høyden.

SAR Queen kan fly i isingsforhold, noe som betyr at vi kommer frem til skadested og pasient betydelig raskere enn tidligere fordi vi kan fly direkte.

SAR Queen har betydelig bedre sensorkapasitet enn andre helikoptertyper, blant annet et svært avansert mobilsporingssystem som allerede har reddet flere liv.

SAR Queen har en betydelig bedre behandlingskapasitet av pasienter om bord, som gjør helikoptertransporten mer skånsom for pasienten.

Direktøren for Hovedredningssentralens bekymring for at SAR Queen blant annet ikke kan operere i høy høyde og tynn luft, er med andre ord feil. Vi inviterer derfor direktøren med på treningstur for å få praktisk erfaring med Norges mest moderne redningshelikopter.