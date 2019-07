Forsvarets Bell 412 settes inn for å avbøte «svært redusert beredskap»

Luftambulansetjenesten fortsetter å sette inn tiltak for å sørge for beredskapen etter at Babcock Scandinavian AirAmbulance (SAA) 1. juli overtok driften av den norske luftambulansetjenesten.

I dag, fredag morgen, betegnes kapasiteten når det gjelder kortbanefly som «svært redusert», men dette vil forbedres utover dagen.

Da er det kun to Beechcraft King Air 250 på beredskap, ett i Nord-Norge og ett i Sør-Norge.

Setter inn militærhelikopter

– Manglende kapasitet nå på morgenen skyldes pålagt hvile av mannskapene etter luftfartens regler. Men senere i dag vil det være seks kortbanefly på beredskap, opplyser kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik i Luftambulansetjenesten til Teknisk Ukeblad.

På langbane er imidlertid kapasiteten god, med fire jetfly.

Som Teknisk Ukeblad omtalte tidligere denne uka, har Babcock SAAs eget Cessna Citation Latitude, stasjonert på Gardermoen, fått selskap av tre innleide fly nå i overgangsfasen. Dette er en Learjet 35 fra BSAA i Sverige, en Learjet 45 XR, som leies inn fra norske Airwing, og en Hawker 800 XP som leies inn fra danske Joinjet.

Cessna Citation Latitude (t.v) og Beech King Air 250 på Gardermoen. Foto: BSAA

Disse kan eksempelvis hente pasienter på større flyplasser. For å frakte dem dit, når det er snakk om Nord-Norge, ble det torsdag satt inn et Bell 412-helikopter i Kirkenes der Forsvaret har etablert en midlertidig ambulansehelikopterbase.

I tråd med «kriseplanen»

– Vi har anmodet dem om å være fram til 14. juli dersom det er behov, og Forsvaret var meget kjappe på labben, opplyser Haavik.

Anmodningen kom etter ønske fra Luftambulansetjenesten HF, Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset. Årsaken er at kortbaneberedskapen med ambulansefly ennå ikke har stabilisert seg på planlagt nivå.

Dersom kortbanefly ikke er tilgjengelig skal Forsvarets helikopter fly pasienter til lokale sykehus i Finnmark, eller møte ambulansefly ved større flyplasser for videre flytransport av pasienten.

Dette er i tråd med tiltaksplanen, som har vært forberedt i lang tid og har vært offentlig tilgjengelig fra versjon 10 (vi er nå på versjon 14), altså lenge før overtakelsen 1. juli, men som likevel av enkelte beskrives som en «hemmeligholdt kriseplan».

Torsdag kveld var Sandra Borch (Sp) ute og kritiserte at det ikke er lagt bedre planer for overgangsfasen.

– Det har gått for langt når Forsvaret må stille med helikopter for å gjøre jobben til luftambulansen, altså Babcock, sa hun til NRK.

Her skal det sies at nettopp Bell 412-helikopter fra Forsvaret, klargjort for ambulanseoppdrag med full besetning (paramedic og anestesilege), hele vegen har ligget inne i den såkalte «kriseplanen» for å kompensere eventuell kritisk mangel på ambulansefly som kan operere på kortbane.