Forsvaret vil ha svar på det alle lurer på: Iverksetter intern gransking

Forsvaret har besluttet å iverksette en intern undersøkelse etter kollisjonen mellom fregatten Helge Ingstad og tankskipet Sola TS.

Sjøforsvarets sjef Nils-Andreas Stensønes forteller at beslutningen er tatt i samråd med Statens havarikommisjon.

– De jobber med å få det fulle og hele bildet av hendelsen, samtidig etterforsker politiet om det er forekommet noe straffbart, sier Stensønes på ren pressekonferanse tirsdag.

Han forteller at det er naturlig å følge opp med egne interne undersøkelser.

– Jeg har etablert en undersøkelsesgruppe som jobber med selve kollisjonen og som jobber seg bakover. Undersøkelsesgruppen vil grundig gå gjennom alle relevante faktorer knyttet opp til hendelsen.

Dersom undersøkelser viser avvik, vil Forsvaret fortløpende iverksette tiltak, sier han.

– Vi vil fortsette og arbeide tett med politiet og havarikommisjonen og vil dele funn med dem. Sjøforsvaret ønsker å komme til bunns i hva som skjedde og ta lærdom av dette, poengterer han.

Stensønes betegner situasjonen som ufattelig trist og opplever at det er synd å miste et fartøy til nesten fire milliarder.

– Vi er samtidig utrolig glad for at det gikk bra med alle i besetningen. Men det er klart dette er en tung sak for en marine.