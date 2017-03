Forsvaret sprengte den 70 år gamle bomben på grunt vann

Klokka 21.45 lørdag kveld hoppet vi litt i sofaen i Tønsberg. Da sprengte Forsvaret den gamle flybomben fra Vallø på grunt vann ved Forsvarets gamle anlegg på øya Rauer i Fredrikstad. Drønnet forplantet seg over store deler av Oslofjorden.

- Det hørtes ut som et snøras, sier Tønsbergs Blads fotograf Per Gilding til egen nettavis.

De om lag 200 personene som var evakuert fra sine hjem på Vallø i Tønsberg kommune, kunne samme kveld flytte tilbake.

Begrenset trykkbølgene

Sprenglegemet ble funnet i 13-tiden fredag, i forbindelse med Essos opprydningsarbeider på et gammelt raffineriområde. Den udetonerte bomben skal ha ligget sammen med annet jernskrot på stedet.

Forsvarets eksperter bestemte seg for å sprenge bomben på grunt vann.

Pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter forklarer prosessen til tb.no:



– De plasserer bomben på havets bunn. Den blir liggende på 4–6 meters dyp, der det legges en del ferskt sprengstoff rundt den gamle bomben. Når det nye sprengstoffet avfyres, vil også sprengstoffet i den gamle bomba eksplodere. Ved å gjøre dette under vann, vil vannmassene gjøre at vi fragmenter og splinter av bomben ikke flyr for langt. Hadde vi lagt bomben på et dypere nivå, ville vi kunnet få en større trykkbølge som kunne gjort større skader på havbunnen. Nå får trykkbølgene ventilert seg til luft. Det er dermed ingen store konsekvenser for miljøet. Heller ikke fisk, sier Stordal.

5000 ble berørt

Ved 14-tiden søndag fikk alle innbyggere i Tønsberg kommune en sms hvor det sto at de som befant seg nærmere enn 1800 meter fra Vallø måtte holde seg innendørs. Sivilforsvaret satte opp sperringer og dirigerte folk inn fra gatene. Mannskaper fra kystvaktskipet «Nornen» gikk fra hytte til hytte på det populære utfluktsstedet Torgersøya og ba alle forlate øya.

Politiet opplyste da at den kontrollerte sprengingen av bomben på Vallø ville finne sted ca. klokken 15.15, i havet rett utenfor funnstedet. Senere ble det besluttet å frakte den til Østfold, på en båt fra Skjærgårdstjenesten, for å skåne Færder nasjonalpark.

– Vi vil rette en stor takk til innbyggerne som har fulgt politiets pålegg og oppfordring i denne krevende hendelsen. Mer enn 5000 personer har vært berørt i forbindelse med funn av denne bomben, sier stabssjef Kenneth Berg i Sør-Øst politidistrikt, til NTB.

Angrepet helt på slutten av krigen

Angrepet på Vallø, som bomben stammer fra, er en blodig del av norsk krigshistorie.

Wikipedia oppsummerer det slik:

Angrepet på Vallø var et luftangrep mot oljeraffineriet på Vallø utenfor Tønsberg, utført av britiske bombefly mot slutten av andre verdenskrig.

Angrepet begynte omkring klokka 23.25 25. april 1945, da 119 fly plutselig dukket opp: 107 fire-motors Lancaster- og tolv mindre to-motors Mosquito-fly (markeringsfly) fra Bomber Commands femte gruppe ved basen Lincolnshire i England.

Raffineriet ble betydelig skadet og området rundt rasert: over 30 bolighus ble totalødelagt og tapet- og sandpapirfabrikken på halvøya utradert. 53 nordmenn og et usikkert antall tyske soldater og russiske krigsfanger ble drept.