Forsvaret frykter at fregattsaken svekker ulykkesrapportering

I et brev til Riksadvokaten skriver Forsvarsdepartementet at etterforskningen av forliset «i stor grad har vært innrettet mot enkeltpersoner», og at dette allerede har fått følger, skriver Bergens Tidende.

Forsvaret vedtok nylig et forelegg på ti millioner kroner etter ulykken i november 2018. I tillegg risikerer offiseren som hadde ansvaret på broen opptil fem års fengsel.

I begrunnelsen for foretaksstraffen skriver Riksadvokaten at Forsvaret har gitt uttrykk for bekymring for at etterforskningen og påtalebehandlingen av saken «kan lede til at fremtidige ulykker ikke blir undersøkt med den åpenhet som er nødvendig for å ivareta behovet for læring». I et brev 20. mai skriver departementet at Forsvaret sier etterforskningen «allerede har fått en negativ innvirkning på hvordan hendelser og ulykker rapporteres og undersøkes i Forsvaret».

Bekymringen avvises av Riksadvokaten, som forventer at departementet sørger for grundige undersøkelser også ved fremtidige ulykker.

Sjefen for Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen, ønsker ikke å kommentere innholdet i brevet, men henviser til Forsvarsdepartementet. De hadde ikke anledning til å kommentere saken før den ble publisert torsdag.