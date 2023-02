Enova støtter i dag flere energitiltak, blant annet i husholdningene, varmesentraler, fjernvarme og energitiltak i industrien.

– Kraft er en avgjørende forutsetning for omstillingen til et lavutslippssamfunn. Enova er et viktig klima- og energivirkemiddel, og vi presiserer derfor nå Enovas mandat knyttet til energi, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Regjeringen forsterker satsingen på energieffektivisering gjennom Enova. Målet er at energieffektivisering reduseres og lønnsomme tiltak utløses.

– Enøk er det viktigste tiltaket for å redusere forbruket av energi. For å sikre at vi har nok kraft i årene som kommer, er det viktig at vi bruker den strømmen vi allerede har mer effektivt, sier Eide.

Regjeringspartiene og SV sier til NTB at de er enige om å styrke satsingen på energieffektivisering gjennom Enova.

– Dette innebærer en styrket satsing hvor Enova i større grad vil kunne prioritere aktivitet som bidrar til å utløse energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi, sier Arbeiderpartiets Marianne Sivertsen Næss, lederen av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Enova skal levere en anbefaling til klima- og miljøministeren for hvordan de best kan følge opp mandatet. Anbefalingen skal leveres innen 31. mars.