Første gassturbin drevet av ren hydrogen

UiS driver et mikrogassanlegg i Risavika som produserer både varme og elektrisitet. Gassturbinen leverer varmt vann til oppvarming av laboratoriebygningene i nærområdet.

Forskerne har jobbet med å utvikle en metode for å bruke rent hydrogen som brensel i gassturbinen. Målet er å produsere elektrisitet med null CO 2 -utslipp.

I midten av mai ble en viktig milepæl nådd. Da startet de kjøring av turbinen på 100 prosent hydrogen.

– Vi har satt verdensrekord i hydrogenforbrenning i mikrogassturbin. Ingen har kunnet produsere på dette nivået tidligere, sier professor Mohsen Assadi som leder forskningen ved UiS.

Uten CO 2 -utslipp

De har nå bevist at de kan bruke hydrogen i eksisterende infrastruktur for naturgass.

– Effektiviteten av å drive gassturbinen med hydrogen blir noe mindre. Den store gevinsten er å kunne utnytte infrastrukturen som allerede finnes. I tillegg er det ingen CO 2 -utslipp forbundet med denne energiproduksjonen, sier Assadi.

Ved gassturbinanlegget i Risavika har man tilgang til naturgass. Til nå har testingen av anlegget blitt utført med metan og hydrogen. Da rekordresultatet ble oppnådd, kjørte forskerne turbinen på 100 prosent hydrogen.

– Vi startet med 100 prosent, og endte med 100 prosent. Ingen andre tilsvarende mikrogassturbiner kan vise til samme resultat, forklarer Assadi.

Han legger til at de nå vil se nærmere på begrensningene ved anlegget, og finne ut hvordan de kan øke kapasiteten mest mulig for å produsere mest mulig ren energi. Forskerne kommer til å produsere eget hydrogen, både blått hydrogen fra naturgass og grønt hydrogen via hydrolyse av vann. De kan være selvforsynt med hydrogen før årsskiftet.

Forskningen ved mikrogassanlegget ledes av professor Mohsen Assadi ved Institutt for energi- og petroleumsteknologi. Han har med seg doktorgradsstipendiat Reyhaneh Banihabib og ingeniørene Magnus Wersland og Bjarte Hetlelid (Norce) til å kjøre testene av anlegget.