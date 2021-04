Første fase av CO2-lageret er på 1,5 millioner tonn i året: Potensielt har de kunder som vil lagre 48 millioner

I mars godkjente myndighetene utbyggingsplanene for CO2-lageret i Nordsjøen. Med en prislapp på 6 milliarder kroner skal første fase av lageret står klart til å ta imot CO 2 fra industrien før sommeren i 2024. Det vil da ha en kapasitet til å ta imot 1,5 millioner tonn CO 2 i året.