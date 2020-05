Samfunnet ser ut til å ha akseptert en utvikling i retning av leveranser med droner, selv om det koster mer energi å fly enn å rulle på veien. Men hvor mye større er energibehovet? Tyske Martin Luther Universitat i Halle-Wittenberg har regnet på saken.

Ti ganger mer energi enn elektrisk budbil

Forskernes resultater viser at en drone av multikopter-type kan bruke opptil ti ganger mer energi på å levere pakken i et urbant miljø, sammenlignet med hva en budbil gjør ved samme levering. Siden dronen leverer en pakke om gangen, er det alltid en tur/retur. I tillegg kommer motvind eller sidevind, faktorer som kan øke energiforbruket betydelig.

Undersøkelsen har gjort beregninger på leveranser både i bymiljø og utenfor storbyen. Dronene er målt opp mot dieseldrevne og elektrisk drevne varebiler.

For eksempel viste simuleringer at elbilen er best i Berlin med områdene rundt. Der slår den tunge trafikken effektiviteten til dieselmotoren. Den batteridrevne budbilen var fem ganger mer effektiv enn diesel – og hadde ti ganger høyere effektivitet enn dronen.

Flere hensyn utelatt

Studien, som er publisert i Transport research part D: Transport and Environment, betyr imidlertid ikke total fiasko for droneleveranser. Til dels har forskerne ikke tatt hensyn til det faktum at budbilen må ha en sjåfør, samt tiden som budbilene står stille – for eksempel på grunn av lading, service og vedlikehold.

Inne i byen er budbiler med korte, godt planlagte turer vanskelige å slå, ifølge studien – men når du kommer ut i tynt befolket strøk, er ikke budbilenes overtak like opplagt.

Hvis mottakeren befinner seg innenfor åtte kilometer fra selve sentralen og vindforholdene er gunstige, vil dronen slå dieselbilen hvis leveransen er én enkelt pakke.

Denne artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.