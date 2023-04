Forskerens ville eksperiment: Han skal leve under vann – i 100 dager

Han kaller seg «Dr. Deepsea», og forbereder for tiden en prøvelse som nok ville få de fleste av oss til å vike unna. I drøye tre måneder, mer presist 100 dager, skal forsker Joseph Dituri utføre et vitenskapelig eksperiment der han vil finne ut hvordan mennesker påvirkes av å være under vann over en lengre periode.

Vil slå verdensrekorden

Tirsdag 28. februar installerte Joseph Dituri et trykkkammer med to mindre rom på ca 2,4 x 4 meter hver. Kammeret ligger på drøyt 6,7 meters dyp i en lagune ved Key Largo i Florida i USA.

Et av målene hans er å slå den nåværende rekorden fra Guinness' rekordbok på 73 dager under vann. Men Joseph Dituri, som har en doktorgrad i biomedisinsk teknologi, har også et mye viktigere oppdrag: Å undersøke den langsiktige effekten av å være i et trykksatt miljø.

I et nylig intervju med amerikanske NPR, utført fra kammeret på bunnen, nevner Joseph Dituri at tidligere forskning viser at miljøer under trykk kan ha en positiv effekt på antall stamceller i kroppen, samt lengden på endene av kromosomene, de såkalte telomerene.

Sjekkes ved hjelp av AI-teknologi

Joseph Dituri tror ensomheten blir det verste. Han har bak seg en lang karriere som dykker i US Navy før han ble forsker. Foto: University of South Florida

Ved hver celledeling blir telomerene kortere og kortere, noe som bidrar til cellens aldring. Å finne måter å heller forlenge endene på kromosomene på, kan være en viktig oppdagelse for å forsinke menneskelig aldring.

Dituri vil gjennomgå jevnlige fysiologiske undersøkelser slik at det blir samlet inn data om hvordan kroppen hans påvirkes under oppholdet. Kontrollene skal overvåkes av leger med kompetanse på behandlinger som foregår under forhøyet trykk, hyperbariske behandlinger.

Han vil blant annet bruke nyutviklet AI-teknologi for å analysere helseverdiene sine, slik at skreddersydd medisinering raskt kan settes i gang dersom han blir dårlig.

– I forskningen skal vi blant annet se på hvordan menneskers liv kan forlenges, samt hvordan man kan utvikle bedre verktøy for å forbedre helsen. Det blir kjempebra, sier han til NPR.

– Jeg er sikker på at organismer som lever dypt under vann kan bære på kurer mot mange sykdommer som vi mennesker lider av, sier han i en pressemelding.

Ingen sol i sikte

Før Dituri ble forsker og førsteamanuensis, var han dykkeroffiser i den amerikanske marinen. Selv om han er vant til å oppholde seg under vann over lengre tid, tror han det vil bli vanskelig å takle ensomheten nede på bunnen – og å klare seg uten sollyset på overflaten.

– Selv om jeg får besøk, sitter jeg mer eller mindre på en fengselscelle. Jeg kan komme meg ut av boksen og svømme rundt, men jeg må klatre inn igjen etterpå, og det er ikke noe sollys som når dit, sier han.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik