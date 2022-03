Forskere mener norsk gass er ekstra utsatt for dataangrep

– Gassen har en svært høy verdi, også som en strategisk ressurs. Hvis man ønsker å ramme EU, kan man stenge den norske leveransen av gass og energi. Da blir det mørkt og kaldt i Europa, sier forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen til VG.

EU har varslet at de skal redusere avhengigheten av russisk gass med to tredeler, og Norge blir dermed et svært viktig alternativ. Samtidig er mye av infrastrukturen styrt digitalt. Det gjør at man nærmest må forvente sabotasje og angrep, sier Nupi-forsker Jakub Godzimirski:

– Når Russland får så store økonomiske tap, så må man regne med at de vil ønske å gjøre livet surere for Europa.