Forskere lagrer hydrogen i pasta som kan konkurrere med bensin i energitetthet

Forskere ved Fraunhofer-instituttets IFAM-avdeling i Dresden i Tyskland har utviklet en «kraftpasta» som kan være med på å gjøre hydrogenbasert transport enklere.

I Fraunhofers pressemelding heter det at produktet kalt Powerpaste kan være et alternativ til å lagre hydrogen i trykktanker. Mens elementært hydrogen må oppbevares komprimert på trykktanker, eller nedkjølt til flytende form, kan hydrogen lagres i Powerpaste ved romtemperatur og atmosfærisk trykk.

Hydrogen er en energibærer, som mates inn i en brenselcelle hvor det kombineres med oksygen for å danne elektrisitet til fremdrift. Avfallsproduktet er vann.

Mens hydrogen under trykk er både trygt og praktisk i personbiler og større kjøretøy, er det ikke praktisk i små kjøretøy som elektriske mopeder. Produktet de har utviklet kan leveres i kassetter som kan byttes ut.

Når det kombineres med vann reagerer pastaen og frigir hydrogengass. Denne gassen kan så tilføres en brenselcelle.

Magnesiumhydrid

Pastaen består i hovedsak av pulverisert magnesium. For å få inn hydrogen i massen, utsettes den for fem atmosfærers trykk med hydrogen ved 350 grader celsius. Det dannes da magnesiumhydrid. Deretter tilsettes ester og metallsalter. Det stilles ikke spesielle krav til vannet som brukes i prosessen, og det kan i praksis være sjøvann.

Sluttproduktet mates med et stempel til et kammer hvor det kombineres med vann for å frigjøre hydrogen. Hvor raskt man mater masse avgjøre hvor mye hydrogen som frigjøres, og dermed hvor mye effekt man kan produsere.

En demonstrasjon med en strømgenerator som benytter Powerpaste for å levere hydrogen til en 100 watt PEM-brenselcelle. Foto: Fraunhofer IFAM

I denne prosessen kommer halvparten av hydrogenet fra massen, mens resten kommer fra vannet som tilsettes. Det sørger ifølge pressemeldingen for en energitetthet som overgår hydrogen lagret i tanker med 700 bars trykk, og ti ganger energitettheten til dagens batteriteknologi.

Resultatet skal være at man får minst like mye rekkevidde som tilsvarende mengde bensin. Forskerne mener derfor at produktet kan være interessant for større kjøretøyer, for eksempel som rekkeviddeforlenger i elbiler.

Siden sluttproduktet ikke lagres under trykk kan det potensielt distribueres langt enklere enn hydrogengass. Forskerne ser for seg at bensinstasjoner kan tilby det i kassetter, eller via enkel pumpeteknologi.

Det skal være trygt å oppbevare under de fleste forhold, da det hevdes at Powerpaste ikke begynner å brytes ned før temperaturen passerer 250 varmegrader. Dermed vil ikke høy temperatur være en utfordring, for eksempel om det brukes i en elektrisk moped som står ute i solsteiken.

Kan pumpes

Den vesentlige forskjellen på Powerpaste og andre faststoffløsninger for hydrogenlagring er todelt, forklarer Dr. Marcus Vogt, seniorforsker ved IFAM til TU.

– Vi bruker magnesiumhydrid i Powerpaste i en hydrolysereaksjon med vann, som dobler mengden hydrogen per kg magnesiumhydrid, og pastaen kan pumpes og doseres, slik at hydrogen kan produseres ved behov, og reaksjonen kan avbrytes når som helst, sier Vogt.

I dag jobber forskerne med effekter opp til en kilowatt, men Vogt sier at den praktiske grensen for effektuttak er flere titalls kilowatt. Dette begrenses av varmeutvikling.

Forskerne hevder massen har høy spesifikk energitetthet. Merk at grafen gjelder systemer som leverer 1 kW med antatt virkningsgrader: 2 50 %, 3 17 %, 4 25 %, og 5 95 %. Faksimile: White paper «Powerpaste for off-grid power supply» februar 2019

Energitettheten er 1,6 kilowattimer per kg masse, eller 1,9 kilowattimer per liter, forutsatt en brenselceller med 50 prosent virkningsgrad, ifølge forskeren. I praksis kan man få 1 kg hydrogen fra 10 kg Powerpaste.

Løsningen hevdes å være særlig effektiv i området 100 watt til 10 kilowatt. Det vil derfor være mest økonomisk lønnsomt å benytte den på områder hvor man trenger effekt på dette nivået. Produksjonen av massen skal ligge på ned til 2 euro per kg.

Vil sette massen i produksjon

Neste mål for gruppen som arbeider med teknologien er å sette produktet i småskalaproduksjon ved Fraunhofer IFAM i Dresden. Dette skal være klart innen utgangen av året, og målet er å kunne fremstille fire tonn av stoffet i året til ulike formål.

Hvorvidt Powerpaste vil vise seg å være et levedyktig alternativ gjenstår å se. At det har høy energitetthet og kan kjøpes i kassetter betyr ikke nødvendigvis at det vil være mer kostnadseffektivt enn å bruke batterier. Systemer for utskifting av batterier i elektriske mopeder finnes allerede, og kan settes opp som kioskautomater. Et batteri kan dessuten lades fra en vanlig stikkontakt slik at man ikke trenger å oppsøke et utsalgssted som selger energi på boks.

Faststofflagring av hydrogen

Lagring av hydrogen i et faststoff er for øvrig ikke noen ny idé. Det finnes flere eksempler på hydrogen lagret i metallhydrid, blant annet et prosjekt for energilagring i Kongsberg.

Et annet eksempel er produktet Hy-Stor 208, en metallhydridlegering som brukes blant annet i gaffeltrucker. Det er effektivt, men veier også mye. Kun to prosent av vekten er hydrogen. Det er ingen ulempe i en gaffeltruck, men gjør det uaktuelt for bruk i veitransport.

Ulike metoder med forskjellige legeringer og hydrider forskes på, som å bruke magnesiumdiborid (MgB 2 ) for å lagre hydrogenet som magnesiumborhydrid – Mg(BH 4 ) 2 . Det gir et relativt høyt hydrogeninnhold.

Lagring under trykk gir høy tetthet i volum, men ulempene er ikke uvesentlige. Når gassen komprimeres går energi tapt i kompresjonstap. Komprimert gass er også komplisert å distribuere.

Å lagre gassen i et metallhydrid fremstår derfor som attraktivt.