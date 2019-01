Forsker: Norge er et fangstnett for plastavfall

Havstrømmene gjør norgeskysten til et av verdens mest utsatte områder når det kommer til plastforurensning. Vest for Bergen er det funnet opp mot 1.000 tonn.

Verst er det i Øygarden, Sund og Fjell som forskere mener har åtte ganger mer avfall per kilometer kystlinje enn gjennomsnittet på verdensbasis, skriver Bergens Tidende.

I rapporten kommer det fram at det i 800 viker og strender hoper seg opp plastavfall som driver inn fra sjøen. I 250 av vikene er det tegn på at plasten blander seg med tang og planterester og danner jordvoller.

Det totale arealet med strandsone som er forurenset tilsvarer hele 70 fotballbaner, og mengden er på mellom 500 og 1.000 tonn.

5 prosjekter skal fjerne plast fra havet: Men fagfolk tror oppgaven er nærmest umulig

Kartlegging med fly

– Havstrømsmodeller viser at norskekysten nærmest blir et fangstnett for avfall. En del ­driver forbi og videre nordover, men veldig mye blir liggende igjen langs kysten, sier Eivind Bastesen ved forsk­nings­instituttet Norce til BT.

Forskerne har brukt flyfoto for å få oversikt over hvor plasten samler seg. I tillegg har de drevet feltarbeid sammen med organisasjoner og frivillige.

Kartleggingen brukes som utgangspunkt for opprydding, samtidig som videre overvåking over tid skal gi et bilde på hvor stort problemet er.