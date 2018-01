Forsker har saksøkt Universitetet i Oslo for å få betalt for oppfinnelse

Neste uke møter en tidligere forsker sin gamle arbeidsgiver Universitetet i Oslo i retten.

Forskeren mener hun har krav på betaling for en påstått oppfinnelse under doktorgradsarbeidet ved Institutt for klinisk odontologi.

Saken har sammenheng med NRK Brennpunkt-dokumentaren «Patentjegerne» som ble vist i 2014. Der påstod forsker Roya Sabetrasekh at et privat svensk firma urettmessig brukte hennes bioteknologi-forskning i en patentsøknad.

Den kommende rettssaken ble først omtalt av Uniforum.

– Direkte kopiert

Resultatet av oppfinnelsen skal ha vært vekst i beinceller dyrket i en spesiell gel.

Forskeren hevder videre at det hennes arbeid ble kopiert inn og brukt som oppfinnelse i innsendte patentsøknader i tre land og EU fra det svenske selskapet Ascendia AB, som ble omtalt i Brennpunkt-dokumentaren.

Forskeren påstår at dette skjedde med hjelp fra og/eller aksept fra Universitetet i Oslo, kommer det frem i sluttinnlegget som er sendt retten.

«Det anføres at UiO defacto har overtatt Saksøkers oppfinnelse og gitt tillatelse til/godtatt at denne brukes i patentsøknader innsendt av Ascendia AB (..)», skriver advokaten hennes til retten.

Advokaten viser blant annet til at det ble inngått en konfidensialitetsavtale rundt mellom universitetet og selskapet.

«Kjernen i patentsøknadene, den industrielle prosess, herunder forklaring på hvordan oppfinnelsen gjenskapes, dokumentasjon på dette i tekst, bilder og grafer som viser oppfinnelse, er direkte kopiert fra Sabetrasekhs arbeider», fortsetter advokaten.

Ascendia har tidligere påstått over NRK at de hadde retten til patentsøknaden.

– Hengt ut

Forskeren krever også erstatning fra Universitetet for å ha blitt «hengt ut i pressen som en som farer med usannheter, en forsmådd forsker, som en direkte følge av uttalelser gitt av UiO (...)"

– Jeg ønsker ikke å kommentare saken nå og viser til sluttinnlegget, sier forskerens advokat Sverre Lilleng i Lynx Advokatfirma til Teknisk Ukeblad.

Forskeren krever ikke konkrete summer av Universitetet i Oslo, men ber om betaling og erstatning fastsatt etter rettens skjønn.

– Ikke oppfinnelse

Universitetet i Oslo avviser alle forskerens påstander.

– UiO bestrider at Sabetrasekh har krav på kompensasjon etter arbeidstakeroppfinnelsesloven. Etter UiOs syn er det heller ikke grunnlag for de fremsatte erstatningskravene, skriver Stein-Erik Jahr Dahl, advokat hos Regjeringsadvokaten i en epost til Teknisk Ukeblad.

Ut over det viser han til universitetets sluttinnlegg som er sendt til retten.

Universitetet mener blant annet at kravene for å få godtgjørelse for en arbeidstakeroppfinnelse ikke er til stede i denne saken. De mener forskeren ikke har gjort en oppfinnelse.

«Hun ble ansatt i et pågående prosjekt, der hennes innsats bestod i bruk av veletablerte metoder som ble utført etter anvisning og med hjelp av sine veiledere», skriver advokaten til retten.

Universitetet argumenterer videre for at de verken har krenket patentrettigheter eller opphavsrettigheter i saken.