Ford lanserer motorsterk elektrisk Transit med 350 kilometer rekkevidde

Elektriske varebiler er ikke noe vanlig syn riktig enda, men utvalget av modeller blir stadig større. Nå har Ford lansert en ny elektrisk Transit varebil.

E-Transit, som den heter, er ikke den første Transit-modellen som har blitt tilbudt som elbil. Transit Connect Electric var en konvertert fossil varebil, med de begrensningene det fører med seg. Denne kom på markedet for snart ti år siden.

Den nye Transit-modellen som ble lansert i dag er en moderne elbil, med de egenskapene man venter seg. For eksempel mer brukbar rekkevidde, og mulighet for hurtiglading.

Bilen ble vist i konseptutgave i april 2019 – den gangen også som minibuss – basert på en drivlinje fra Streetscooter Work XL. Ford sier ikke noe om hvorvidt det fortsatt er tilfellet. Batterikapasiteten er litt mindre, så det tyder i det minste på at de har gjort noen endringer.

350 kilometer

E-Transit kommer i hele 25 utgaver med ulike lengde og høyde. Alle har 67 kilowattimer batteri, som på den mest effektive utgaven skal kunne gå inntil 350 kilometer etter WLTP-kjøresyklusen. Det skal være tre ganger rekkevidden en gjennomsnittlig flåtebil i Europa kjører daglig.

12 tommers trykkskjerm er standardutstyr i nye E-Transit. Foto: Ford

Motoren har en makseffekt på 198 kilowatt, og et moment på 430 newtonmeter. Her bør det med andre ord være nok kraft til tunge oppgaver. Bilen har også fått bakhjulstrekk, som ifølge Ford skal gi særlig godt veigrep når bilen er tungt lastet.

Bilen kan hurtiglades med 115 kilowatt, som skal gi rask lading. Bilene vil komme med tilgang til Ionity-ladenettverket. Ombordladeren kan ta inntil 11,3 kilowatt.

Nyttelasten er inntil 1616 kg for skapbilene, og 1967 kg for cab-chassis-varianter hvor man kan bygge egne skap, lasteplan og annet. Batteriet er plassert under chassiset, slik at lastevolumet ikke reduseres sammenlignet med dieselvariantene. Lastevolumet er 15,3 kubikkmeter på den største utgaven.

Strømuttak for verktøy

Bilene kan leveres med ekstrautstyret Pro Power, som lar deg ta strøm fra batteriet til å drive elverktøy, eller å for eksempel drive et kjølesystem. Denne gir inntil 2,3 kilowatt.

Standardutstyr er 12 tommers trykkskjerm, stemmegjenkjenning og navigasjon. Ford skryter særlig av at alle bilene skal gi deg live data om hvor ladestasjoner er, og om de er tilgjengelig.

For flåtekunder skal det være mulig å overvåke batteritilstand og ladenivå på enkeltbiler, og å se energiforbruket for hele flåten. Det er også mulig å automatisk forvarme bilen basert på når den skal brukes i flåten. Det skal også være mulig å sette maks tillatt hastighet eksternt.

Strømuttak kan leveres som ekstrautstyr. Foto: Ford

Det er 8 år/160.000 kilometer garanti på drivlinjen, og serviceintervallet er satt til en gang i året med ubegrenset kjørelengde.

Bilen har flere førerstøttesystemer, som skiltgjenkjenning, og objektgjenkjenning som skal redusere kollisjoner i lav hastighet.

E-Transit skal bygges i Kocaeli i Tyrkia. Den kommer på veiene våren 2022. Prisen er ikke oppgitt.

Mange alternativer på markedet

Det finnes en rekke elektriske varebiler tilgjengelig allerede. I klassen for større varebiler som E-Transit finnes blant annet Volkswagen e-Crafter, som har en nyttelast på et knapt tonn og lastevolum på 10,7 kubikkmeter. Denne har rekkevidde på inntil 159 kilometer.

Et annet alternativ er kinesiske Maxus, som med modellen EV80 gir inntil 200 kilometer rekkevidde, og nyttelast på 950 kg. Lastevolumet er inntil 11,5 kubikkmeter.

Det finnes mange andre varebiler med mindre lasterom og rekkevidde i 300 kilometer-området, som for eksempel PSAs og Toyotas fire mer eller mindre identiske modeller.

Akkurat nå ser det imidlertid ut til at Ford E-Transit kan bli en av de mer kapable modellene som kommer.