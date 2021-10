Forbrukerrådet: Vil ikke anbefale fastpris på strøm

– Hvis du ikke har byttet strømleverandør på en stund, er dette en fin anledning til å se om du har en konkurransedyktig avtale. Selv om strømmen er dyr, trenger du ikke å betale mer enn nødvendig, sier seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Med skyhøye strømpriser utgjør de andre kostnadene en mindre andel av strømregningen, men det er likevel ingen grunn til å si nei takk til å spare noen tusenlapper i året.

Nettleien kan du ikke gjøre noe med, for der har nettselskapet monopol i området du bor. Men Iversen har noen tips til hva du skal se etter når du skal sammenligne tilbudene fra strømselskapene.

Har du spotprisavtale, betyr det at strømprisen følger markedet, så det er i utgangspunktet liten forskjell. Men en del strømleverandører har et lite påslag per kilowattime (kWh). I tillegg er det vanlig med en månedspris.

– De billigste selskapene har lavt eller ikke noe påslag på spotprisen og månedsbeløp på under 30 kroner, forklarer Iversen.

– Strøm er strøm!

Han anbefaler ikke å kjøpe tilleggsprodukter som forsikringer eller avtaler for såkalt grønn strøm.

– Det finnes bedre måter å være miljøvennlig på, konstaterer han, og understreker at det ikke er noen kvalitetsforskjell på produktet.

– Strøm er strøm, konstaterer han.

Dyr fastpris

Alternativet til en spotprisavtale er å inngå avtale om fastpris som binder prisen per kwh i for eksempel et halvt år.

– Med mindre man har et veldig stort behov for forutsigbarhet, er det vanskelig å anbefale å inngå en fastprisavtale nå, sier Iversen.

For dem som har veldig stort behov for å vite hvor store strømutgifter de kommer til å ha fra måned til måned, er det et alternativ. Men det er vanskelig å spå hvordan strømmarkedet vil utvikle seg. Allerede onsdag er det varslet at strømprisen vil falle.

– Man vet aldri om fastprisavtalen er en god eller dårlig deal før etterpå. Sett med dagens briller hadde det vært smart å tegne fastprisavtale for tre-fire måneder siden. Men tradisjonelt er spotprisavtaler rimeligere om man har et langt perspektiv, konstaterer Iversen.

Han slår til slutt et lite slag for å spare penger ved å spare strøm:

– Den billigste strømmen er den man ikke bruker!