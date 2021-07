Forbereder ellevilt racerløp med selvkjørende biler

Indy Autonomous Challenge er et billøp helt utenom det vanlige. 35 ulike universitetsmiljøer over hele verden har allerede forberedt seg lenge på det historiske racet, som etter planen skal foregå 23. oktober på den legendariske banen Indiapolis Motor Speedway i USA. Arenaen er verdenskjent for sitt årlige Indy 500-løp.

Reglene er ganske enkle: Hvert lag får disponere en ombygd Dallara AV-21 racerbil, klargjort for autonom kjøring i over 300 km/t. Den skal altså kjøre selv, uten menneskelig fører. Så er det opp til laget å programmere doningen på en måte som gjør at den kommer først i mål. Vinneren får 1,5 millioner dollar.

Skal inspirere

Poenget med løpet er å inspirere til raskere utvikling av avanserte selvkjørende biler, ved å gi en utfordring som er helt i ytterkant av dagens teknologi og kunnskap. Ikke bare skal bilene være selvkjørende, de skal kjøre svært raskt og ikke minst forholde seg til andre biler i feltet.

Løpet er inspirert av DARPA Grand Challenge i 2004 og 2005, som viste seg å få stor betydning for den videre utviklingen av selvkjørende biler.

Konkurransen foregår på den legendariske Indiapolis Motor Speedway. Foto: IAC

Avanserte systemer

Bilene kan ikke fjernstyres på normalt vis, men teamene kan lese av data underveis og foreta en kontrollert stopp om det skulle være nødvendig av sikkerhetshensyn. De autonome systemene får også løpende informasjon om hvor de andre bilene befinner seg til enhver tid, for å kunne styre effektivt og forholde seg til det øvrige feltet.

Det er et team fra universitetet i Clemson som har fått ansvaret for å bygge opp systemene i bilen, i samarbeid med de ulike deltakerteamene. Det såkalte Deep Orange-prosjektet ved universitetet bygger hvert år nye prototyper på selvkjørende bilder.

Det er ikke kjent nøyaktig hvilke sensorer som vil være på bilene, men typisk teknologi vil være lidar, radar, ultrasoniske og infrarøde sensorer. Det stilles naturlig nok spesielle krav til stabilitet og robusthet for systemer som skal fungere under slike ekstreme forhold.

Simulering først

Nylig ble det gjennomført en simulert versjon av billøpet med de samme lagene, der det var mulig å teste algoritmene i praksis før bilene skal ut på den fysiske arenaen. Det italienske laget Polimove vant den utfordringen og 150 000 dollar.

Nå er alt fokus rettet mot hovedløpet, som hvis alt går etter planen altså blir gjennomført 23. oktober. Det er bare noen dager siden det ble det gjort en autonom testrunde med bilen.

Norsk racerbil

Også Norge har etter hvert tradisjon for å lage autonome racerbiler. Revolve NTNU i Trondheim har bygget racerbiler siden 2012, som etter hvert har blitt både elektriske og autonome. Årets bil deltar i ulike europeiske konkurranser gjennom sommeren.

Konkurransen i Indiapolis arrangeres av Energy Systems Network og Indianapolis Motor Speedway, som sammen med en rekke sponsorer har skaffet førstepremien på 1,5 millioner dollar.