Før var Tesla essensiell for den norske elbilparken. Nå er de krydder i statistikken

Husker du tilbake til mars 2019? Det var den første måneden det ble solgt mer enn 5.366 elbiler på én måned i Norge.

Med utleveringen av Teslas Model 3 var det mange som håpet at Elon Musk skulle bli frelseren av Bil-Norge. Fram til mars for to år siden virket de nasjonale ambisjonene om bare å selge nullutslippsbiler i 2025 som håpløs fantasi.

Mars 2019 ble det registrert dobbelt så mange nye elbiler i Norge, som i den foregående rekordmåneden. Så stor betydning hadde denne ene bilmodellen. Joda, det ble solgt andre elbiler i mars for to år siden, men populariteten bleknet i all hovedsak.

Model Y topper – men er en av mange

La oss gå fram til august 2021. Nå leverer Tesla ut sin første nye modell siden Model 3, Model Y – en flott elbil som det er svært mange som har reservert. Dermed vil bilen også dominere registreringsstatistikken – som jeg forenklet kaller bilsalget, selv om du kanskje inngikk den avtalen om å kjøpe bilen for lenge siden.

Noen vil synes Model Y er en høyst ordinær og kjedelig utseende bil, som ikke minst har skuffende nyttelast. Men det er også en bil med svært gode kvaliteter.

Men det er ingen frelser for elbilsalget i Norge. Riktignok vil Model Y toppe statistikken i august, noe som er imponerende gitt at den bare har hatt ei uke på seg, men nå selges det elbiler over en lav sko helt uavhengig av hva Tesla driver med.

Dette føyer seg bare inn i rekken av gode måneder for elbilselgerne. Etter august i år vil elbilandelen for hele året snuse på 60 prosent.

August inn på pallplass?

De uoffisielle tallene på elbilstatistikk.no indikerer at vi i august får registrert minst like mange nye elbiler som mars 2019, som i dag er den tredje beste elbilmåneden noensinne. Den rene elbilandelen blir antakelig igjen godt over 60 prosent. Målt i antall nyregistrerte elbiler, blir det nesten dobbelt så mange i august i år, som i tilsvarende måned i fjor – som selvsagt var hardt rammet av koronakrisen.

Faktisk er det registrert flere nye elbiler på de første åtte månedene i år, enn i hele 2019 – det store Model 3-året – til sammen. Så fort har utviklingen gått fra sist Tesla virkelig dominerte salgsstatistikkene.

De bilreligiøse vil krangle om Tesla er geniale eller håpløse. Da vi for noen år siden ikke hadde så mange interessante elbilmodeller, var Teslas status av større betydning. De gikk utvilsomt foran, og det er en oppfatning hos mange at de fortsatt ligger foran de tradisjonelle bilprodusentene på IT-siden. Helt sikkert. Men en bil er ikke bare en datamaskin. Noen vil synes Model Y er en helt kjedelig, pregløs bil man ikke er interessert i.

Mangler noe fortsatt

Da har vi heldigvis nå et mye mer modent marked enn da Model 3 ble lansert i mars 2019. 20 ulike elbilmodeller har solgt mer enn 1000 eksemplarer i Norge i år – det er er et bevis på at stadig flere bilister finner en elbil som passer dem.

Det som gjenstår er særlig kjøretøy som skal trekke mye. En ting er at nyttelasten i enkelte elbiler, særlig Model 3, er sjokkerende liten, men de færreste duger til å trekke tilhenger eller campingvogn. Siden det norske campinglivet nok kommer til å eksistere lenge etter 2025, er det særlig her vi trenger teknologiutvikling om denne eller neste regjering skal ha håp om å oppfylle de nasjonale ambisjonene om bare å selge biler med nullutslipp fra 2025.