For første gang: Kinesiske forskere kloner primater

Kloning av mennesker er nå – teknisk sett – ett skritt nærmere, siden forskere for første gang har klart å klone en primat.

Forskere i Kina har lyktes med å klone en primat for første gang.

Det er snakk om to makak-aper klonet med den samme teknikken som sauen Dolly ble kopiert med for 22 år siden.

Siden vi mennesker også tilhører primatene, innebærer dette vitenskapelige gjennombruddet at det teknisk sett dermed har blitt enklere å klone oss mennesker.

Deaktiverer gener

I kjølvannet av kloningen av Dolly har forskere klonet kuer, griser, hunder, kaniner, rotter og mus. Men tilsvarende arbeid med primater har hittil feilet, og dette fikk noen forskere til å lure på om primater av en eller annen årsak er resistente overfor den samme metoden.

Men nå har kinesiske forskere motbevist den teorien ved ganske enkelt å deaktivere bestemte gener som er i veien for kloning når det er snakk om en primat.

– Så når det gjelder kloning av primater, inkludert mennesker, er den tekniske barrieren nå brutt, sa direktør Poo Muming ved Institutt for Nevrovitenskap ved Det kinesiske vitenskapsakademiet i Shanghai i forbindelse med en pressekonferanse.

Klonede aper skal brukes til forsøk

– Årsaken til at vi har brutt denne barrieren er at vi ønsker å kunne produsere dyremodeller som er nyttige til utvikling av medisin, og for å forbedre helsen til mennesker. Det er ingen intensjoner om å bruke denne metoden på mennesker, fortalte Poo Muming.

Kloningen av de to apene er også beskrevet i en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Cell.

Samme metode som Dolly

De to apene er skapt med kloningsteknikken somatisk cellekjerneoverføring (SCNT). I denne teknikken settes DNA-et fra én enkelt celle inn i et egg som har fått DNA-et fjernet.

Ved hjelp av kjemikalier og andre behandlinger klarer forskerne å få DNA og egg til å smelte sammen. En liten mengde elektrisitet brukes for at få egget til å dele seg.

Etter dette plasseres egget i en surrogatmor av samme eller en lignende art. Barnet er en nøyaktig genetisk kopi av det dyret som den opprinnelige cellen ble tatt fra.

