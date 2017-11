Her endrer amerikaneren sine gener for å få større muskler

Den billige genredigerings-teknologien åpner for utilsiktet bruk, og spørsmålet er om Crispr må reguleres.

I forrige måned fikk biokjemikeren Josiah Zayner følgerne sine på Facebook til å sperre opp øynene. Under en livesending tok han et hetteglass med klar væske og en kanyle, og så sprøytet han væsken inn i seg selv.

Væsken inneholdt Crispr-komponenter som skal øke muskelstyrken hans ved å fjerne genet for myostatin, som regulerer muskelveksten.

Ifølge tidsskriftet New Scientist er Josiah Zayner dermed det første mennesket som har biohacket seg selv – gen-redigert seg selv – med Crispr. Og nå har flere andre biohackere sagt at de vil gjøre det samme.

En av dem vil også prøve å få økt muskelstyrke og størrelse, mens en annen vil kurere seg selv for fargeblindhet, og i samme omgang også få synet sitt supplert med en genetisk mutasjon – tetrakromasi – så han kan se mange flere farger enn med et normalt syn.

DIY Crispr-eksperimenter er til gagn for vitenskapen

Crispr-teknologien er på kort tid blitt svært vanlig, fordi utviklingen går så raskt, og prisen faller.

I en analyse funderer New Scientist på om hvorvidt det er hensiktsmessig at folk selv eksperimenterer med gen-redigering i sin egen kropp. For det er tross alt forskjell på å smykke seg med tatoveringer og kosmetiske operasjoner, og det å selv endre genene sine, skriver tidsskriftet.

Spørsmålet er om bred tilgang til Crispr øker risikoen for å skape en gruppe av ’supermennesker’, skriver tidsskriftet.

Robin Lovell-Badge, som er forskningsleder for Crispr-teknologien på Francis Crick Institute i London, sier at Zayners eksperiment var dumt, og at det kan få utilsiktede konsekvenser, blant annet vevsskader og celledød.

Men samtidig støtter forskeren – og en rekke andre forskere som New Scientist har snakket med – DIY (Do it Yourself) Crispr-eksperimenter. Det skyldes blant annet at erfaringene kan bidra til kunnskapen rundt hvordan teknologien fungerer i mennesker.

Her er de: Teknologiene som kan forhindre at antibiotikaresistens blir den verste helsekatastrofen siden svartedauden

Crispr-kit til hjemmebruk

Zayners eksperiment bygger på et vellykket forsøk med hunder, der stamceller forbedret muskelstyrken til hundene.

Men forskerne mener likevel at én enkelt innsprøytning bare har midlertidig effekt, så behandlingen må gjentas. Men hvis det gjøres 2-3 ganger i uka i et par måneder, vil effekten kunne bli permanent.

Zayner har brukt sitt eget utstyr til gen-redigeringen, og utviklet og lagt det ut til salgs på hjemmesiden til bedriften sin, slik at andre i prinsippet kan gjøre det samme som han gjorde.

Crispr-settet til hjemmebruk selges riktignok med en advarsel om at det IKKE er til bruk på mennesker. Og ettersom Zayner ikke er lege, og det heller ikke er snakk om medisin, ville USAs Food and Drug Administration (FDA) ikke kunne forby eller regulere salget av hjemmesettet til gen-redigering, dersom dette departementet overveide å gjøre noe slikt.