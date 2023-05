Det er Blixtunnelen mellom Oslo S og Ski som er stengt. Bane Nor skal i gang med kontroll av kjøreledningsanlegget.

Mandag 22. mai ble et tog med 70 passasjerer om bord stående fast i tunnelen etter at det hadde dryppet alkalisk vann fra tunneltaket og ned i anlegget. Dette førte til at en strømledning ble revet ned og kom i kontakt med toget, går det fram av en pressemelding fra Bane Nor.

– Etter den hendelsen har vi besluttet å kontrollere anlegget med tanke på risiko for flere nedrivninger, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til NTB.

– Vi ønsker ikke at slike hendelser forekommer igjen, sier pressevakten.

Lange tunnelløp

På sine nettsider varsler Bane Nor oppdatering fredag 26. mai klokken 12.

Nordli sier det er lange tunnelløp som skal kontrolleres, og at det er vanskelig å fastslå noe konkret tidspunkt for ferdigstillelse ennå.

– Den gamle Østfoldbanen er fremdeles i drift, og det vil bli henvist til avganger på denne banen. Det vil nok bli en del fulle tog i rushtiden, men folk vil komme seg fram, om ikke like fort, sier Nordli.

– Svært uheldig

Follobanen går mellom Oslo og Ski og åpnet 11. desember 2022. Samme dag oppsto en signalfeil, og toget måtte kjøre med redusert hastighet.

19. desember ble banen stengt for trafikk da varmeutvikling og røyk i tekniske anlegg ble oppdaget. Først 5. mars i år kunne Follobanen åpne som normalt.

– Dette er svært beklagelig og uheldig for de reisende, men før vi har situasjonen under kontroll, kan vi ikke tillate at det kjøres flere tog gjennom tunnelen, sier områdedirektør Lars Berge i Bane Nor.