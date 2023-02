– Vi ser fram til å komme i gang med evalueringen. Styret i Bane Nor er svært opptatt av å forstå de bakenforliggende årsakene og hvordan ansvaret er ivaretatt av alle involverte parter. Situasjonen på Follobanen er meget uheldig, og det er viktig å bruke denne evalueringen for å vurdere nødvendige tiltak hos Bane Nor, sier styreleder Cato Hellesjø i Bane Nor.

I januar ble det kjent at det skal lages to eksterne evalueringer som skal kartlegge hendelsesforløpet som medførte at Follobanen ble stengt kort tid etter åpningen i desember: Den ene ble beordret av styret i Bane Nor, den andre av Samferdselsdepartementet.

Nå er det klart at det er revisjonsfirmaet PwC som har fått oppdraget fra Bane Nor-styret. PwC skal etter planen starte arbeidet i midten av mars og være ferdig i midten av juni.

To eksterne granskinger

I tillegg har Samferdselsdepartementet bestilt en ekstern gransking av problemene. Den jobben er lagt ut på anbud med frist 13. mars. Denne rapporten skal være ferdig 22. juni.

Dermed vil offentligheten få to rapporter om Follobane-problemene i løpet av få dager i juni.

Bane Nor-styret bestemte at de ville ha en ekstern gransking av Follobane-problemene før Samferdselsministeren bestemte seg for at også de ville ha en ekstern gransking av de samme problemene.

PwC, som skal lage rapporten på oppdrag fra Bane Nor-styret, har også tilbudt sine tjenester til Samferdselsdepartementet.

– PwC er i samarbeid med tekniske kapasiteter i stand til å kunne utføre en slik undersøkelse på en god måte, og ønsker med dette å melde vår interesse om det skulle være aktuelt, skrev PwC i et brev til departementet i januar, som TU har fått innsyn i.