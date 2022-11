– Vi er på full fart mot klimahelvete. Menneskeheten har et valg: samarbeide eller gå til grunne, sa Guterres da han talte til klimatoppmøtet COP27 i Egypt.

FN-sjefen ba om en pakt mellom verdens rikeste og fattigste land for å fremskynde overgangen fra fossilt brensel til fornybar energi. Han ba også om å styrke finansieringen som trengs for å sikre at fattigere land kan redusere utslipp og takle konsekvensene av global oppvarming.

– De to største økonomiene – USA og Kina – har et spesielt ansvar for å gå sammen for å gjøre denne pakten til virkelighet, fortsatte Guterres.

– Dette er vår livs kamp, og vi taper, konstaterte FN-sjefen.

Talen var ment å sette en presserende tone når verdenssamfunnet setter seg ned for to uker med samtaler om hvordan de kan avverge de verste konsekvensene av klimaendringene. COP27-møtet holdes fra 6. til 18. november.