FN-sjefen: Klimatoppmøtet må ha full utfasing av fossil energi som mål

Han advarer i et intervju med AFP i forkant av klimatoppmøtets start om «full katastrofe» for menneskeheten dersom det ikke blir gjort noe.

– Jeg er selvsagt sterkt i favør av en formulering som omfatter utfasing, også innenfor en overkommelig tidsramme, sa Guterres til nyhetsbyrået før han satte seg på flyet med kurs for Dubai, der den to uker lange FN-konferansen starter torsdag.

FNs klimatoppmøte i Dubai

• Klimaforhandlingsmøte som holdes i Dubai i De forente arabiske emirater fra 30. november til 12. desember.

• Om lag 140 stats- og regjeringssjefer ventes å delta på toppmøtedagene 1. og 2. desember. Blant dem er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

• Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) leder Norges delegasjon når Støre ikke er til stede. I tillegg vil klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) delta på møtet. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) er til stede én dag.

• Nesten alle verdens land er med i forhandlingene. De dreier seg i stor grad om gjennomføringen av klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015.

• Også organisasjoner, pressefolk og representanter for næringsliv vil være til stede. Til sammen ventes over 70.000 deltakere, det høyeste antallet noensinne på et klimatoppmøte.

• Møtet kalles Cop 28. Forkortelsen står for Conference of the Parties. «Partene» er landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon (UNFCCC).

• Tilsvarende møter er blitt holdt nesten hvert år siden 1995. De siste årene har antall deltakere økt kraftig.

Kilder: UNFCCC, AFP, regjeringen, NRK, Altinget, The New York Times, NTB