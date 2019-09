Siden 2005 har havnivået steget 2,5 ganger så raskt som på 1900-tallet, først og fremst fordi is smelter, ifølge FNs hav- og israpport, melder NTB. Issmeltingen vil ytterligere firedobles innen 2100 hvis CO2-utslippene fortsetter som i dag, advarer FNs klimapanel.

Hvis verden klarer å begrense den globale oppvarmingen til høyst 2 grader over førindustrielt nivå, vil det kunne stabilisere økningen, slik at havet om 200 år har steget maksimalt med én meter over dagens havnivå, ifølge spesialrapporten om havet og de isdekte delene av kloden, som ble publisert onsdag.

– Det som står på spill er helsen til økosystemer, dyreliv og verdenen vi etterlater for våre barn, sa Ko Barret i IPCC på pressekonferansen om rapporten.

Over 100 forfattere

FNs klimapanel (IPCC) har utarbeidet rapporten om hav og is og virkningene av klimaendringer. Mer enn 100 forskere fra over 30 land har vurdert den siste vitenskapen knyttet til hav, kyst og polare økosystemer og fjelløkosystemer.

Klimapanelets hav- og israpport Rapporten handler om hvordan klimaendringer påvirker hav, kyst, is og samfunnet. 104 forskere fra 36 land har forfattet rapporten, som refererer til 6981 kilder. Kilde:IPCC

Rapporten følger opp klimapanelets rapport om klimaendringer på land fra august i år. I den ble det klart at 23 prosent av menneskeskapte utslipp stammer fra landbruk, og at verdens matproduksjon må legges om for å kutte utslipp.

Vest-Antarktis smelter

Oppvarmingen av havet, issmeltingen på Grønland og spesielt issmeltingen i Vest-Antarktis vil føre til at havnivået stiger i årene som kommer.

Hvis menneskeheten greier å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader over førindustrielt nivå, slik Parisavtalen legger opp til, vil havnivået trolig stige med cirka en halv meter innen 2100, heter det i et rapportutkast som nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til.

– I dag viser alle modeller at isen forsvinner i høyt tempo. Kontinentets isdekke har mistet rundt 150 milliarder tonn masse hvert år siden 2005, og så å si alt skjer i Vest-Antarktis. Både på Grønland og i Antarktis forsvinner isen stadig raskere, sier Anders Levermann, professor ved Potsdaminstituttet i Tyskland, til AFP.

Mindre fisk

Marine organismer blir allerede påvirket av klimaendringer og vil bestandene vil fortsette å gå ned. I framtiden vil fiskebestandene fortsette å gå ned, spesielt i tropiske strøk. I arktiske strøk kan endringene føre til økte bestander.

Uten kutt i klimagassutslipp kan den totale biomassen i havet synke med 15 prosent innen slutten av dette århundre. Med utslippskutt vil nedgangen bli betydelig mindre.