FN: Den planlagte produksjonen av fossil energi i 2030 må halveres for å nå 1,5-gradersmålet

Produksjonen kommer til å være 110 prosent høyere enn det som jorda tåler for å nå målet om 1,5 grader global oppvarming, ifølge en rapport fra FNs miljøprogram (Unep).

Ingen av de 151 landene som har forpliktet seg til Parisavtalen, har planer om å redusere produksjonen av fossil energi i tråd med 1,5-gradersmålet.

Tvert imot planlegger verden å øke produksjonen av kull fram til tidligst 2030 og produksjon av olje og gass til tidligst 2050.

– Planene til regjeringer om å trappe opp produksjonen av fossil energi undergraver den nødvendige energiomstillingen. Det skaper økonomisk risiko og usikkerhet for menneskehetens framtid, sier Uneps toppsjef Inger Andersen i en pressemelding.

Maktpåliggende med store kutt

Den planlagte produksjonen av kull, olje og gass tilsvarer 69 prosent mer enn det som begrenser oppvarmingen til 2 grader, ifølge Unep.

Det planlagte produksjonsnivået av kull i 2030 tilsvarer hele 460 prosent mer enn det som er i tråd med 1,5-gradersmålet. For olje er det tilsvarende anslaget 29 prosent over produksjonsnivået som er i tråd med Parisavtalen, og for gass er det 82 prosent over.

– Fra og med COP28 må nasjoner stå sammen om en rettferdig utfasing av kull, olje og gass, sier Andersen.

FNs klimatoppmøte COP28 finner sted i Dubai og starter i slutten av november.

Som et minimum bør verden nærmest fase ut kullproduksjon innen 2040 og redusere olje- og gassproduksjon med tre firedeler innen 2050, sammenlignet med nivåene i 2020, skriver forskerne.

Mener plan for utfasing er unødvendig

I Norge kom regjeringens klimautvalg nylig med råd om å legge en plan for oljenæringens sluttfase. Utvalget mener det ikke bør gis flere tillatelser til leting og utvinning på norsk sokkel før det er lagt en sluttstrategi for petroleumsvirksomheten.

Forslaget avvises blankt av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), skrev E24 søndag.

– Vi kommer ikke til å stoppe utviklingen av norsk sokkel, sier Støre.

Han viser til analyser fra Det internasjonale energibyrået (IEA), hvor det sies at det fortsatt trengs investeringer i noen eksisterende olje- og gassfelt. Han ser problemstillingen fra en annen side enn klimautvalget:

– Vår tilnærming er jo at etterspørselssiden kommer til å avslutte dette, sier Støre.

Mer enn 80 forskere fra over 30 land har tatt del i rapporten om fossil energi. I tillegg til Unep står følgende aktører bak rapporten: Stockholm Environment Institute (SEI), Climate Analytics, E3G og International Institute for Sustainable Development (IISD).