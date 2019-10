«Flytende strøm» er dyrt, men nødvendig

Produksjonen av eFuels bruker strøm fra vindmøller og solceller, i tillegg til en karbonkilde, for eksempel biogass. Geografisk plassering har betydning for strøm- og transportpris, og dermed prisen for det ferdige drivstoffet. Siden prosessene gir overskuddsvarme, vil det også ha betydning om anlegget ligger nært et fjernvarmeanlegg som kan bruke varmen.

(Illustrasjon: Lasse Gorm Jensen. Kilde: Energinet)