Flysikkerhetsekspert: For lave krav til fly til bruk for fallskjermhoppere i Sverige

– Det er ikke pilotens skyld at regelverket ikke holder, sier flysikkerhetsekspert Hans Kjäll til nyhetsbyrået TT dagen etter at ni personer mistet livet i en flystyrt i Örebro i Sverige.

Flyet som krasjet torsdag kveld, var ifølge luftfartsregisteret i Sverige en modell fra 1966, sier Kjäll.

Sikkerhetseksperten er blant annet kritisk til at operatøren selv utfører tilsynet, som innebærer at et dokument blir fylt ut og sendt tilbake til tilsynsmyndigheten.

– Hvis du ser på resultatet med 18 omkomne på to år, er dette feil metode. Tilsynet må gå tilbake til et nivå der man ser på virkeligheten og ikke et papir, sier Kjäll.

Torsdagens ulykke kostet ni personer livet, det samme gjorde ulykken i Umeå i juli i 2019.