Flyselskapene taper på nye bonuspoeng-regler - men de kan takke seg selv

Arbeidsgiver har fra nyttår ansvaret for at ansatte rapporterer privat bruk av flybonus opptjent på reiser betalt av arbeidsgiver. Verdien av slik bruk skal beregnes og skattlegges – og påplusses arbeidsgiveravgift. Flyselskapene har i årevis motarbeidet fornuftige løsninger for enkel rapportering. De har sittet på sine hender - og skyldt på personvernet.

Vi mistenker flyselskapene for ikke å ha villet samarbeide med skattemyndighetene. Fordi det ville gjort bonusprogrammene mindre attraktive. Motviljen har ført til at det nå er arbeidsgivere (som gjerne er de største kundene av flyselskapene) landet rundt som får svi.

Store norske selskaper, som Telenor og Equinor, gjør derfor kort prosess. I stedet for å lage intrikate rutiner, setter de foten ned for at ansatte i det hele tatt kan bruke bonuspoeng som er opptjent i tjeneste til private reiser.

En enkel løsning

Det er en årelang konflikt som nå tar en ny vending. Privat bruk av bonuspoeng opptjent i tjeneste skal føres opp på selvangivelsen. Det er ingen nyhet. Slik har det vært lenge. Ansvaret har ligget hos den ansatte selv, men få har fulgt reglene. Og mulighetene for å følge opp har vært mangelfulle - og har blitt motarbeidet av flyselskapene. Fordi de har hatt alt for mye å tjene på folks fascinasjon og ivrige bruk av bonusprogrammene.

Den enkleste løsningen på utfordringen vil være å avskaffe bonusprogrammene. Og heller gjøre billettene rimeligere. Bonusprogrammer koster jo. Men det sitter nok langt inne for flyselskapene. I en verden der vi alle er medlemmer av stadig flere kundeprogrammer - fra Trumf til Kitchen og Fjordkraft - vil det bli vanskelig. Det er dessuten ikke bare bonuspoeng fra flyreiser som skaper trøbbel i denne saken. Stadig flere kredittkort er nå også en betydelig kilde til opptjening av poeng for mange.

Også bruk av poeng som stammer fra kredittkort vil være skattepliktig – om du bruker poeng opptjent fra utlegg for arbeidsgiver. Inflasjonen av kilder til opptjening av bonuspoeng er trolig også en årsak til at skattemyndighetene nå innskjerper reglene. Om ikke noe gjøres nå, vil det garantert komme stadig flere kilder til opptjening. Det vil skape en slags parallell økonomi som vil avhenge av folks samvittighet for å bli rapportert og skattlagt korrekt.

Den øvelsen vil bli krevende selv for de som i utgangspunktet er ærlige. Mulighetene for feilrapporteringer blir rett og slett for mange med så forskjellige kilder til poenger og vurdering av markedspris når de innløses.

Vil flyselskapene bidra?

Når flyselskapene ikke kommer på banen for å bidra til en løsning for arbeidsgivere (som allerede har mer enn nok rapportering å ta seg av) må de påregne at selskapene velger den letteste løsningen. Det er nettopp det Telenor og Equinor - med flere - nå gjør.

Ballen ligger nå - nok en gang - hos flyselskapene.

Stadig flere selskaper vil følge etter - og sette foten ned for privat bruk av bonuspoeng opptjent i tjenestereise. Å opprette egne stillinger og avdelinger som skal følge opp om ansatte rapporterer oppriktig og korrekt, er utopi.

Ballen ligger nå - nok en gang - hos flyselskapene. Vil de til slutt bidra med en løsning for å hjelpe sine største kunder ut av en urimelig situasjon? Det har i hvert fall ikke manglet teknologi for å løse utfordringen.

Det skal nevnes at SAS nå lanserer en app i samarbeid med Mytos slik at du kan skille mellom poeng opptjent privat og i tjeneste. Det løser kun en del av utfordringen. Vi tror ikke dilemmaet er løst før det er arbeidsgiver som tjener poengene - og ikke den ansatte. Kjedelig, men sant. En løsning der bedriftene tjener poengene vil overgå smarte teknologiske løsninger på utfordringen.

Flyselskapenes årelange kamp mot skattlegging av fordeler kan vise seg å bli bonusprogrammenes bane. De kan ha skutt seg selv i begge føttene.

Det vil i så fall neppe skape uro hos skattemyndighetene.