Telenor stanser elektronisk overvåking av 400 ansatte

Både El og IT Forbundet og LO på den ene siden og Telenor og Abelia på den andre var uenige om hvorvidt tiltaket er ulovlig, og ba om Datatilsynets vurdering. Konklusjonen er at overvåkingen bryter med epostforskriften og reglene for personvern.

Stanser aktiviteten

EL og IT Forbundet fulgte opp med å kreve at Telenor umiddelbart skrur av systemet, et krav Telenor nå etterkommer.

– Telenor tok selv initiativ overfor Datatilsynet med formål å få deres uttalelse om denne opplæringsaktiviteten. Vi er glade for at de har kommet tilbake til oss. Vi stanser nå denne aktiviteten, og ser fram til å gå grundig igjennom svaret fra Datatilsynet. Telenor skal selvfølgelig forholde oss til det som er gjeldende rett, sier kommunikasjonssjef Anders Krokan i Telenor til NTB.

Blant de tillitsvalgte blir nyheten tatt godt imot.

– Dette er veldig gode nyheter. Kampen mot overvåking på jobben har engasjert medlemmene våre i flere år. Vi er overbevist om at denne seieren vil bedre arbeidsmiljøet og gi en nedgang i sykefraværet når de ansatte ikke lenger blir overvåket. Det er på tide å bytte ut kontroll med tillit, sier Esben Smistad, konserntillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor.

Forberedt på flere saker

Forbundet ser på vurderingen av saken som prinsipiell, og er forberedt på å bistå i flere lignende saker framover.

– Saken viser hvor viktig det er at arbeidstakere i det digitale arbeidslivet fagorganiserer seg og kjemper for sine rettigheter. Vi vet at elektroniske kontrolltiltak er i bruk i mange virksomheter, og forbundet skal organisere og bistå arbeidstakere i kampen for personvernet i det digitale arbeidslivet framover, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.