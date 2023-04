Flere statlige pensjonsfond ville kaste styrelederen i BP etter senkede klimaambisjoner

Misnøyen mot Lund grunner i at oljegiganten godkjente at selskapet senker målet om klimakutt fra 35–40 prosent til 20–30 prosent, samtidig som de trapper opp fossile prosjekter, skriver Altinget.

83 prosent av selskapets investorer støttet selskapets strategi, skriver Finansavisen.

BP-topp Bernard Looney har uttalt at selskapet fortsatt har som mål å nå netto null utslipp innen 2050.

Statlige støttede pensjonsfond som Nest, Universities Pension Scheme, LGPS Central, Brunel Pension Partnership og Border to Coast var blant de som ville skifte ut styrelederen.

Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet (NBIM), stemte ikke imot Lund sitt kandidatur. Fredag ble han gjenvalgt med klar margin.

– Klimaplaner og klimaovergangen er av stor betydning for oljebransjen. I denne saken har BP tilpasset strategien sin. Vi falt likevel ned på å støtte selskapet. Vi er samtidig klare på at dette er kompliserte problemstillinger og forstår at andre investorer kan komme til en annen konklusjon, sier Marthe Skaar, kommunikasjonsdirektør i NBIM til avisen.

Tidligere Statoil-sjef Helge Lund har vært styreleder i oljegiganten BP siden 2018.