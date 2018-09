Flere partier tror ikke lenger på hydrogenbiler

Partier som for et par år siden ville satse på hydrogenbiler, har nå gått bort fra dette og går heller for videre satsing på elbiler.

Ifølge Dagsavisen er det bare to år siden Høyre, Frp, Venstre og KrF varslet at de ville ha et landsdekkende nettverk av hydrogenstasjoner. Nå er tonen en annen fra KrFs Hans Fredrik Grøvan.