Flere nye elbiler mangler 4G – har kun 2G og 3G

Bilene blir stadig mer oppkoblet, og de fleste nye biler kommer i dag med 4G – noen også med 5G.

Men ikke alle: Flere av de nye elbilene fra Stellantis-konsernet har ikke 4G. Det bekrefter Stein Pettersen, som er kommunikasjonssjef for Stellantis-importør Bertel O. Steen.

Mangelen skal gjelde alle bilene som er laget på EMP1-plattformen, altså både Citroën ë-C4, DS3 Crossback E-Tense, Opel Corsa-e, Opel Mokka-e, Peugeot e-208 og Peugeot e-2008.

Så langt er det ifølge Elbilstatistikk.no registrert nærmere 12.000 eksemplarer av de nevnte bilene i Norge i 2020 og 2021. Mangelen gjelder også for andre land bilene er solgt i.

Pettersen ble selv oppmerksom på mangelen via en Facebook-gruppe for Opel Mokka-e, hvor en av eierne hadde studert brukerhåndboka. Her var det kun listet opp 2G og 3G i kommunikasjonsmodulen. Modulen sørger for eksempel for kommunikasjon ved ulykker (SOS-knappen), tilgang til bil fra app samt navigasjon.

Pettersen sjekket det opp med fabrikken og fikk bekreftet opplysningene.

Legges ned

3G-nettet er allerede lagt ned, og 2G legges ned i 2025. Dermed vil ikke bilene kunne kommunisere med omverdenen dersom modulen ikke byttes ut før dette.

2G-nettet (EDGE) har ifølge Telia en teoretisk makshastighet på 220 kbit/sek, mens 4G+ er opptil tusen ganger raskere (220 Mbit/sek). Ifølge Telenor vil det kunne ta opptil 15 sekunder å koble opp et anrop via 2G.

Eierne av de berørte Stellantis-bilene vil med andre ord kunne merke at enkelte operasjoner tar tid, blant annet å foreta et nødanrop.

Bekymret for nødhjelpsfunksjon

Trond Simonsen er én av Mokka-e-eierne som har merket tregheter som trolig er en følge av manglende 4G, blant annet at appen ikke alltid er oppdatert mot bilen.

– Akkurat nå står vi ved en camping i Byglandsfjord. Her er det full 4G-dekning på mobilen, men bilens app mener vi er hjemme, sier han.

Han er bekymret for om det EU-pålagte nødhjelpssystemet i bilen (eCall) vil slutte å fungere når 2G-nettet legges ned i 2025 og har spurt importøren om dette. Til svar fikk han at per dags dato vil ikke dette være noe problem, da det er så lite data som går til og fra bilen. I svaret står det også at fabrikken jobber med en løsning.

– Det er jo gammeldags ikke å ha 4G, som vi har på vår andre elbil, en Renault Zoe. Vi tenkte ikke at Opelen, som er to år nyere, skulle ha et dårligere system rundt dette, sier Simonsen.

Venter på svar

Pettersen i Bertel O. Steen sier at de venter på flere svar fra produsenten, men at de ser på løsninger på problemstillingen.

Han kjenner ikke til bakgrunnen for at Stellantis har valgt en modul som ikke støtter 4G.

– På et tidspunkt kommer fabrikken til å oppdatere bilene som blir produsert, forteller han.

– Hva med biler som allerede er produsert?

– Fabrikken jobber med en løsning for å oppdatere dem når det er behov for det. Stellantis vil sørge for at bilene har en operativ modul, sier han.

– Vil oppdateringen koste noe for eierne?

– Det må vi komme tilbake til.

– Det er jo garanti på bilene?

– Det er vel ikke nødvendigvis alle bilene som har garanti i 2025, men dette vil vi selvsagt komme tilbake med en løsning for, sier Pettersen.