Sauda har godkjent bygging av ammoniakkfabrikk

Kommunestyret i Sauda har godkjent reguleringsplanen for ammoniakkfabrikken Iverson Efuels planlegger å bygge på Birkeland industriområde i kommunen.

Den nye fabrikken, med en elektrolyseenhet på rundt 270 MW drevet av fornybar kraft, skal produsere 200.000 tonn grønn ammoniakk hvert år når den etter planen står ferdig i 2030.

Ammoniakk kan blant annet brukes som drivstoff for skip, og slipper ikke ut CO 2 når det forbrennes.

50-60 ansatte

Daglig leder Hege Økland i Iverson Efuels skriver i en melding at ambisjonen deres er at fabrikken i løpet av de ti første årene den er i drift skal kunne bidra til utslippsreduksjoner i maritim sektor og industrien tilsvarende nesten tre millioner tonn karbondioksyd.

Økland skriver at den ferdige fabrikken vil ha mellom 50 og 60 ansatte, men anslår at den vil gi mellom fire og fem ganger så mange indirekte arbeidsplasser i Sauda-området.

I byggeperioden vil mer enn 300 arbeidere og underleverandører jobbe med å utvikle den rundt 25 fotballbaner store fabrikktomten og bygge ny utskipingsinfrastruktur i Saudas havneområde, Sønnåhavn.

Venter på investeringsbeslutning

Iverson Efuels har imidlertid ikke ennå tatt en endelig investeringsbeslutning for det planlagte anlegget i Sauda.

Hege Økland skriver i meldingen at selskapet etter at reguleringsplanen nå er vedtatt, går videre med det tekniske utviklingsarbeidet som skal lede fram til at Iverson Efuels tar den investeringsbeslutningen.

– Vi er svært glade for at det ble et flertall for godkjenning av reguleringsplanen vår. Dette er en svært viktig milepæl for prosjektet og et første steg i etableringen av ny industri i Sauda. Vi ser frem til god dialog og samarbeid med kommunen, øvrig næringsliv og innbyggerne i Sauda, sier hun.

Iverson Efuels er eid av det tyske selskapet Hy2gen og investeringsselskapet. Copenhagen Infrastructure Partners.