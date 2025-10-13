Video: Drone: Arash A. Nejad
Huset fra 1969 ble oppført som visningshus for aluminiumfabrikken i Holmestrand.
Det var sannsynligvis den første eneboligen med slik kledning i Norge.
Etter fire år ga fabrikken opp småhus-satsingen. Elin Eggen Lindebo og mannen kjøpte huset i 1973.
Bygg
Huset er kledd med aluminium – er så godt som vedlikeholdsfritt
– På alle disse årene har vi malt det én til to ganger, sier Elin Eggen Lindebo. Hun har bodd i «aluminiumhus» siden 1973.
Knut Bjørheim– Journalist
Arash Nejad– Fotojournalist
13. okt. 2025 - 05:00
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.