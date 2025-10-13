Etter fire år ga fabrikken opp småhus-satsingen. Elin Eggen Lindebo og mannen kjøpte huset i 1973.

Etter fire år ga fabrikken opp småhus-satsingen. Elin Eggen Lindebo og mannen kjøpte huset i 1973.

Etter fire år ga fabrikken opp småhus-satsingen. Elin Eggen Lindebo og mannen kjøpte huset i 1973.

Det var sannsynligvis den første eneboligen med slik kledning i Norge.

Det var sannsynligvis den første eneboligen med slik kledning i Norge.

Det var sannsynligvis den første eneboligen med slik kledning i Norge.

Huset fra 1969 ble oppført som visningshus for aluminiumfabrikken i Holmestrand.

Huset fra 1969 ble oppført som visningshus for aluminiumfabrikken i Holmestrand.

Huset fra 1969 ble oppført som visningshus for aluminiumfabrikken i Holmestrand.

Huset er kledd med aluminium – er så godt som vedlikeholdsfritt

– På alle disse årene har vi malt det én til to ganger, sier Elin Eggen Lindebo. Hun har bodd i «aluminiumhus» siden 1973.