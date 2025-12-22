Frykter sprengstein fra Sotrasambandet forurenser drikkevann og dreper fisk 

Didrik Fasmer står på en høyde og ser utover det store vannet på familiens eiendom. Alvøvatnet har vært familiegårdens drikkevannskilde i generasjoner. Men nå har noe skjedd.

I Storavatnet, vannet som renner ned i drikkevannskilden til Fasmer, har det de siste tre årene blitt deponert 1,2 millioner kubikkmeter tunnelmasser fra et av landets største veiprosjekter.

Det synes godt. Langs kanten av innsjøen ligger et bredt belte av grå sprengstein. Der vannspeilet tidligere var klart, kan han nå se et grålig slør legge seg i vannet.