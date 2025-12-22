Foto: Marius Valle

Didrik Fasmer ser utover Alvøvatnet, som har vært familiens drikkevannskilde i generasjoner. Han er bekymret.
For tre år siden startet dumpingen av tunnelmasser fra Sotrasambandet i det lukkede ferskvannssystemet.
Nivåer av nitrat og nitrogen har økt. Betydelig.
Samferdsel

Frykter sprengstein fra Sotrasambandet forurenser drikkevann og dreper fisk 

Kraftige endringer i vannkjemien i Storavatnet og Småvatnet har fått grunneier og fagmiljø til å varsle myndighetene. De mener utfylling med tunnelmasser fra et av landets største veiprosjekter kan skade både drikkevann og fisk i et sårbart ferskvannssystem.

Mari Gisvold SolbergMari Gisvold Solberg– Journalist
Marius ValleMarius Valle– Fotograf
22. des. 2025 - 05:00

Didrik Fasmer står på en høyde og ser utover det store vannet på familiens eiendom. Alvøvatnet har vært familiegårdens drikkevannskilde i generasjoner. Men nå har noe skjedd.

I Storavatnet, vannet som renner ned i drikkevannskilden til Fasmer, har det de siste tre årene blitt deponert 1,2 millioner kubikkmeter tunnelmasser fra et av landets største veiprosjekter. 

Det synes godt. Langs kanten av innsjøen ligger et bredt belte av grå sprengstein. Der vannspeilet tidligere var klart, kan han nå se et grålig slør legge seg i vannet.

Les videre med et abonnement

Allerede abonnent?Logg inn