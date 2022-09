Fredag er det meldt om observasjoner av ukjente droner både på Ekofisk-feltet og på forsyningsbasen på Mongstad.

Til Avisa Nordhordland opplyser politiet at droner over forsyningsbasen på Mongstad ble observert torsdag kveld og natt til fredag av de som jobber på basen. Saken er er under etterforskning.

Det er bare de i siste i rekken av meldinger om uidentifiserte droner på sokkelen og nær infrastruktur knyttet til petroleum og kraft på land.

Nå etterlyser flere fagforeninger tiltak. Parat frykter for konsekvensene for helikoptertrafikken og påpeker at et sammenstøt kan få fatale konsekvenser.

– Regjeringen hevder at det ikke foreligger noen konkret trussel mot norske installasjoner, men det er stor helikoptertrafikk i disse områdene, og pilotene er bekymret for sikkerheten, skriver organisasjonen i en melding.

– Kan få fatale følger

Norske myndigheter har sett en unormal økning i aktivitet av droner på norsk sokkel, spesielt i september. Det har hittil blitt observert uautorisert droneaktivitet ved seks installasjoner i Nordsjøen, i tillegg til observasjoner på landanlegg.

Droneaktiviteten er en del av bakgrunnen for at regjeringen tirsdag besluttet å øke beredskapen for olje- og gassvirksomhet, og flere selskaper har varslet at de øker beredskapen på sine installasjoner.

Petroleumstilsynet har også gått ut og bedt selskaper og rederier på sokkelen om å være ekstra årvåkne og viser til at de ukjente dronene kan innebære en økt risiko på flere områder – deriblant for helikoptertrafikken.

Carl Gilbert Rego, som er nestleder i Pilotforbundet i Parat og helikopterpilot i Bristow Norway, er bekymret for helikoptertrafikken på sokkelen.

– Bristow alene flyr omtrent 60 daglige flygninger i Nordsjøen, og slik droneaktivitet setter vår sikkerhet i fare. Et sammenstøt mellom en drone og et helikopter vil få katastrofale følger, sier Rego i meldingen.

Han sier det er viktig å påpeke at disse dronene ikke tilhører noen av de seriøse aktørene, som har gode varslingsrutiner.

– Det er ikke noe teknisk utstyr i helikopterne som gjør at vi kan oppdage dronene på annen måte enn hva vi faktisk kan observere med egne øyne, sier Rego.

Etterlyser strakstiltak

Parat etterlyser nå strakstiltak fra myndighetene. De mener det er god kommunikasjon mellom helikopteroperatørene og oljeselskapene, men mener myndighetene må komme på banen.

– Med det rette tekniske utstyret, for eksempel fra et militært fartøy, kan dronen spores, flyruten kartlegges og myndighetene kan dermed finne ut hvor den kommer fra ved hjelp av avansert teknologi, sier nestlederen i Pilotforbundet.

Rego viser til at det både på Ekofisk og Tampen har Helikopter Flygeinformasjonstjenesten (HFIS) som er bemannet av personer med spesialkompetanse.

– Lokal tilstedeværelse bidrar til økt helikoptersikkerhet. Det har tidligere vært ønske fra myndigheter og operatører om å legge ned denne tjenesten. De siste dagers hendelser viser at nærvær av sikkerhetstjenester er viktig og må styrkes i tiden fremover.

Vil ha større sikkerhetssone

Også Nito er bekymret for droneaktiviteten. Representanter for ingeniørforeningen deltok i går i et ekstraordinært møte i Sikkerhetsforum, hvor de blant annet tok opp sikkerhetssonen som droner skal forholde seg til og etterlyser mer samlet informasjon til bransjen.

De stilte spørsmål om dagens sikkerhetssone på 500 meter radius er stor nok, eller om den bør økes.

En sikkerhetssone er et geografisk avgrenset område med forbud mot eller begrensninger med hensyn til opphold, gjennomfart eller operasjoner av uvedkommende fartøy, deriblant også luftfartøy. Krenking av denne kan være straffbart.

– På flyplasser er sikkerhetssonen for eksempel fem kilometer, så det må vurderes om den skal økes for installasjoner og infrastruktur. Vi vil følge opp dette i tiden framover, sier Birkeland.

De ønsker også strengere krav til sikkerhetsklarering og kompetanse til personell som har tilgang, både fysisk og digitalt, til anleggene.

Droner på seks felt

Det skal nå være observert droner på seks felt på sokkelen; Johan Sverdrup, Gullfaks C, Snorre A, Gina Krog, Kristin og Ekofisk.

Ptil understreker at uidentifiserte droner kan innebære økt risiko innenfor flere områder:

helikoptertrafikk og SAR-helikopter

tennkildekontroll – ikke Ex-godkjent utstyr i nærheten av eksplosjonsfarlige områder

fallende gjenstand – kollisjon med innretning

bevisste anslag

Operatørene på sokkelen plikter å varsle om slike observasjoner av uidentifiserte droner og luftfartøy.