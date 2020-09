Flere førere av elektriske sparkesykler enn bilsjåfører blir skadet. Det er vanvidd

235 personer ble behandlet for elsparkesykkelskader i august, viser tall fra legevakten i Oslo. Det meldte NTB tirsdag.

Vi har ikke skadetall fra trafikken for august, men i august 2019 var det 143 bilsjåfører som ble skadet, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Altså er det mer enn 50 prosent flere skader i Oslo blant førere av elektriske sparkesykler, gjerne kalt el-mopeder siden disse kjøretøyene har lite til felles med en klassisk sparkesykkel, enn det er blant bilsjåfører i hele Norge til sammen.

Bra tilskudd, men ikke på fortau

Selvsagt kan skadeomfang være vidt forskjellig. Likevel: Det sier noe om galskapen i situasjonen slik den har utviklet seg i sommer.

El-mopeder er et fint tilskudd til trafikkbildet. Norge har altfor få «små» trafikanter i veibanen, som domineres totalt av biler. Flere andre kjøretøy er positivt.

El-mopedene har ingenting på fortauet å gjøre, særlig ikke i en hovedstad. Farten på dem er også så høy at de åpenbart må kjøres av førere med rimelig beskyttelse. At Kjetil Solvik-Olsen (Frp) i sin tid åpnet for dette vanviddet på fortauer, er kanskje noe av det minst smarte han noensinne har gjort som politiker.

Det er så mange farlige trafikksituasjoner, særlig i Oslo sentrum, at politiet ikke gjør jobben sin om de ikke er kontinuerlig ute og kontrollerer, bøtelegger og konfiskerer.

Det er svært enkelt å regulere denne virksomheten på nytt. Alt som trengs er handlekraft fra dagens samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Han sitter tilsynelatende lammet og toer sine hender.

Første dødsfall

Så skal vi selvsagt huske at skadene man får ved bruk av ståmopeder kan være små målt mot en trafikkulykke – men vi har samtidig opplevd Norges første dødsfall ved bruk av et slikt kjøretøy. Uansett gir skadetallene et bilde på en bruk av et moderne og godt kjøretøy som nærmest er helt ute av kontroll.

Selv er jeg i Oslo sentrum hver dag, og forstår at dette ikke er noe stort problem på Sunndalsøra eller i Sortland. Ståmopedene hører ikke hjemme på fortau. På gang- og sykkelsti kan de selvsagt fungere utmerket, så lenge førerne viser hensyn til andre. Men det samme kravet skal vi også stille til alle andre trafikanter – inkludert syklister som prøver å komme fort fram.

Så hva bør skje nå?

Omdefiner til mopeder

Det enkle er at Samferdselsdepartementet umiddelbart omdefinerer ståmopedene som elektriske mopeder, slik at de blir ulovlige å benytte på fortau. Så er det kanskje en nøtt hvordan man da skal tillate disse kjøretøyene på en kombinert gang- og sykkelsti.

Vi kan ikke la være å ta god teknologi i bruk. Vi må bare bruke den på en fornuftig måte. Slik den brukes nå, er det glade vanvidd

I et normalt trafikkbilde, som vi ikke finner i Oslo sentrum, burde det være uproblematisk at ståmopedene kjøres der. De er ment for transport over korte strekninger, førerne er dårlig beskyttet og har ikke mye å stille opp med i kollisjon med en bil. Norges gang- og sykkelveier er på langt nær overbelastet, og bør brukes langt mer enn i dag.

Det jeg tror blir feil, er å si at dette er en type kjøretøy vi ikke skal ha. Det er klart at det å komme fort fram på en kort strekning hvor du ellers må gå, ta buss eller praie en drosje, åpenbart er attraktivt. Vi kan ikke la være å ta god teknologi i bruk. Vi må bare bruke den på en fornuftig måte. Slik den brukes nå, er det glade vanvidd. Og fornuften forlot Samferdselsdepartementets korridorer da Solvik-Olsen bestemte at ståmopedene skulle behandles som sykler. La oss håpe den snart kommer på plass igjen.